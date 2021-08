Francia in ripresa, trainata da consumi ed export (+11%)

I dati del secondo trimestre certificano il rimbalzo del Pil migliore delle stime. La ripresa economica di Parigi continuerà a +5,3% anche nel 2022. La politica economica del governo si sta concentrando su un piano di risanamento dal lato dell’offerta pari a 100 mld, a fronte di un deficit del 9,4% e al debito pubblico che ha raggiunto il 120% del PIL. Insolvenze e fallimenti in aumento con la fine della moratoria (+8%).

La Francia accelera la ripresa. Nel secondo trimestre il PIL francese è cresciuto dell’1,1%. Lo ha certificatovl’istituto di statistica francese – l’Insee – che ha rivisto al rialzo la stima iniziale di +0,9%. Il nuovo dato arriva dopo la stabilità raggiunta nel primo trimestre (-0,1%) che anticipava il successivo balzo. L’attività economica nei primi tre mesi è stata sostenuta da un modesto rimbalzo della spesa per investimenti e consumi privati. Mentre il tasso di crescita nel secondo trimestre di quest’anno è stato influenzato dalle misure di blocco globali imposte ad aprile, il graduale allentamento di tali restrizioni a maggio e giugno, insieme al processo di vaccinazione, che ha portato al rimbalzo già evidenziato oggi ma che sarà rafforzato nella seconda metà dell’anno. Anche il tasso d’inflazione ha registrato ad agosto un incremento dello 0,6% su base mensile e dell’1,9% tendenziale, confermando il trend in atto.

Secondo Oxford Economics, l’economia francese dovrebbe crescere del 5,4% nel 2021, dopo una forte contrazione dell’8,2% nel 2020. La ripresa economica sarà trainata principalmente dalla domanda interna. Sia i consumi che gli investimenti delle famiglie aumenteranno rispettivamente del 3% e del 10,5%, con gli investimenti delle imprese a beneficiare delle misure di stimolo di grandi dimensioni in corso. Mentre i consumi reali del governo cresceranno del 4,7%, le esportazioni sono previste rimbalzare dell’11%, dopo una contrazione di oltre il 16% nel 2020. L’inflazione aumenterà dell’1,5% quest’anno, in virtù della ripresa economica e dell’aumento dei prezzi dell’energia.

Dallo scoppio della pandemia, il governo francese ha lanciato massicce misure di stimolo per sostenere sia i consumatori che le imprese, come un fondo di solidarietà per aiutare le PMI e i microimprenditori, un grande programma di prestiti garantiti dallo Stato (PGE) e misure che facilitano l’istituzione di moratorie sul debito e sul pagamento degli affitti. Nel 2022 l’economia francese dovrebbe crescere del 5,3%, con ulteriori investimenti e l’export in aumento (in crescita rispettivamente del +4,5% e +9%). Si prevede che i consumi privati cresceranno del 6,7%. Come nel 2021, il potere d’acquisto delle famiglie sarà sostenuto dai risparmi accumulati durante il lockdown. Tuttavia, l’aumento della disoccupazione (in aumento al 9,2%, dall’8,3% nel 2021 e 7,8% nel 2020) potrebbe ostacolare i consumi privati.

A causa delle misure di stimolo e dell’impatto negativo della pandemia sul gettito fiscale, il disavanzo di bilancio francese è aumentato al 9,4% del PIL nel 2020. Con una spesa pubblica aggiuntiva per sostenere l’economia nel biennio 2021-22, quest’anno è previsto un altro deficit di quasi il 9% del PIL, seguito da un disavanzo del 6,5% del PIL l’anno prossimo.

Attualmente, l’agenda di politica economica del governo si concentra sull’attuazione di un piano di risanamento dal lato dell’offerta pari a 100 miliardi di euro (di cui 40 mld dal Recovery Fund UE). Il piano di ripresa mira principalmente a rilanciare il settore industriale aumentando la competitività e gli investimenti in digitalizzazione ed ecologia, mentre un altro pilastro è il rafforzamento della coesione sociale e territoriale, compresa la creazione di posti di lavoro. Quest’anno il debito pubblico aumenterà a quasi il 120%, il terzo più alto rapporto debito/PIL nell’Eurozona dopo Grecia e Italia e, nel breve termine, il governo darà ancora priorità alla crescita economica rispetto al consolidamento fiscale. Ciò è aiutato dal fatto che la Banca Centrale Europea sostiene indirettamente le finanze pubbliche della Francia con la politica monetaria straordinariamente accomodante. La BCE si è impegnata ad acquistare attività nell’ambito del PEPP, aumentato ed esteso nel dicembre scorso. La BCE acquisterà fino a 1,85 trilioni di euro di obbligazioni fino a marzo 2022 e reinvestirà i pagamenti del capitale fino alla fine del 2023. Ciò manterrà bassi i costi di finanziamento per il momento e fornirà ai governi dell’Eurozona un certo spazio per aumentare l’emissione di debito.

Atradius, infine, sottolinea come, nonostante la forte contrazione economica nel 2020, le insolvenze delle imprese francesi sono diminuite del 39% su base annua, a 31.200 casi. Secondo la Banca di Francia, i fallimenti aziendali sono diminuiti del 35% nel periodo aprile 2020 – aprile 2021. Il calo è dovuto principalmente alla moratoria temporanea sul fallimento e all’ampio sostegno fiscale. Mentre una moratoria sull’obbligo di presentare i documenti per insolvenza è scaduta alla fine di agosto 2020, le massicce misure di stimolo a sostegno delle imprese hanno mantenuto bassi i dati sull’insolvenza. Con la scadenza o la riduzione del sostegno fiscale, si prevede che i fallimenti aziendali aumenteranno nuovamente verso la fine di quest’anno. Inoltre, guardando alla crescita cumulativa delle insolvenze tra il 2019 e il 2021, si prevede che i fallimenti delle imprese francesi saliranno dell’8%, con un ulteriore aumento delle insolvenze previsto nel 2022.