Forum Ambrosetti: a Cernobbio debutta l’ologramma

Si tiene come ogni anno nel primo weekend di settembre il Forum The European House – Ambrosetti. Questa edizione sarà “phygital” a causa del Covid: ecco ospiti e modalità di partecipazione. Attesi anche Mattarella e Conte.

Confermata anche quest’anno la tre giorni del Forum The European House – Ambrosetti a Villa d’Este di Cernobbio, ma con una nuova formula dettata dall’emergenza Covid. Sulle rive del lago di Como infatti parteciperanno solo poche decine di giornalisti selezionati e solo la metà dei relatori e dei partecipanti sarà presente fisicamente. Gli altri ospiti e giornalisti seguiranno l’evento da remoto con Cisco Webex, piattaforma di collaborazione e comunicazione intelligente, mentre i relatori non presenti fisicamente a Villa d’Este interverranno via Cisco Webex DX80, un potente dispositivo di collaborazione e videocomunicazione all-in-one dotato di hardware audio e video di altissima qualità.

Grazie a questa tecnologia di Cisco, da tempo partner di The European House – Ambrosetti, i relatori a distanza potranno addirittura comparire sotto forma di ologramma e interagire con i colleghi presenti in sala. Tra questi ci sono personaggi del calibro di Hillary Clinton, dell’ex consulente della Casa Bianca John Bolton, dell’ex segretario generale dell’Onu Ban Ki-moon, della virologa Ilaria Capua, del presidente di Microsoft, Brad Smith, e del governatore della Banca centrale cinese, Yi Gang. Tra gli ospiti presenti di persona invece sono attesi, in teoria, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, con i ministri Roberto Gualtieri, Luciana Lamorgese, Nunzia Catalfo, Paola De Micheli e Luigi Di Maio, poi Carlo Cottarelli, Elsa Fornero, Thomas Friedman del NY Times, Paolo Gentiloni e Fabiola Giannotti del Cern.

“Immaginiamo un futuro in cui fisico e virtuale coesistono e interagiscono, dove il digitale è l’abilitatore per creare un mondo più inclusivo – ha commentato Agostino Santoni, Amministratore Delegato di Cisco Italia -. Dobbiamo guardare al domani con un occhio diverso: la crisi sanitaria ha imposto nuovi paradigmi e nuovi approcci, dobbiamo progettare nuovi modi di lavorare e di apprendere e non possiamo prescindere da una modalità ibrida per coinvolgere maggiormente le persone, affinché tutti possano sentirsi partecipi e coinvolti. Il digitale aumenta e potenzia l’esperienza che avviene all’interno di uno spazio fisico e il Forum The European House – Ambrosetti ne è l’esempio concreto”.

Ecco il programma della 46 esima edizione del Forum, che si tiene da venerdì 4 a domenica 6 settembre a Cernobbio:

La prima giornata è solitamente dedicata ai grandi temi globali con un taglio soprattutto economico, geopolitico e scientifico/tecnologico.

La seconda giornata è incentrata sull’Europa ed è arricchita da una nutrita presenza di autorità e rappresentanti di tutte le principali istituzioni continentali, con cui vengono affrontati i temi più attuali legati all’Unione Europea.

La terza giornata, infine, è dedicata all’Italia grazie alla presenza di rappresentanti del Governo, autorità e numerose figure di rilievo del mondo imprenditoriale e finanziario.