Foodstock: due giorni dedicati al cibo, alla musica e agli artisti di strada a Roma

Oltre 100 proposte culinarie da tutto il mondo in abbinamento con concerti rock, mostre di artigianato, Clownerie, sonorità vibrazionali

Dal 2 al 3 marzo è di scena a Roma Foodstock il grande Festival del Cibo di Strada a ritmo Rock. Nei 2000 mq de l’Hacienda di Via dei Cluniacensi in zona Tiburtina. Un evento che richiama i foodlovers, con oltre 100 proposte culinarie, cibo di strada, musica, ma anche artigianato e vintage con l’Hippie Market ed eventi collaterali tra esibizioni di artisti di strada, concerti, e intrattenimento per i bambini. Ingrediente essenziale è la musica live: ogni giorno sul palco del festival si esibiscono band rock

Sarà possibile gustare prodotti cucinati al momento con materie prime di paesi diversi, di posti lontani ed essere avvolti da tanti sapori, dalle pietanze dai sapori intensi della cucina argentina, messicana ed etnica ai supplì, hamburger gourmet, panini di mare con polpo e salmone, avocado toast, cartocci di pesce, pizza fritta farcita con tipica cucina romana o sfiziose ricette vegetariane, zeppoline, dolci in perfetto stile food porn per i più golosi

Dall’Abruzzo arrivano gli amatissimi Arrosticini di Pecora artigianali “tagliati a mano” e lo stracotto, per gli amanti della cucina romana pura poesia con fiumi di carbonara, amatriciana, gricia, cacio e pepe e per i vegani zucca, mandorle e formaggio Veg.

Nelle due sale interne di 1.000 mq sarà presente l’Hippie Market con una carovana di artigiani che propongono una grande varietà di esclusive creazioni tra artigianato, moda, gioielli, arazzi, borse, abiti gipsy e boho-chic, home decor, corner dedicati ai rimedi dell’anima, incensi, cristalli, tamburi sciamanici, oggetti per la meditazione, preparazioni erboristiche a base di piante medicinali, oli medicinali e ungenti.

Concerto Ukus in fabula, leader internazionali dell’Ukulele

Il programma prevede sabato spazi riservati alla danza tribale, del ventre e fusion, alle 18.00 il live Ukus in fabula, leader internazionali dell’Ukulele che vantano oltre 100 concerti in tutto il mondo, propongono un repertorio coinvolgente e condito da cabaret musicomico.

Domenica il palco si apre alle ore 11.00 con Rosita Cozzolino con la presentazione del libro “C’era ma non c’era…” al quale seguirà un0 show di bolle di sapone Soffio di vita con l’artista Soffio. “Un orchestra di bolle di sapone colorate, bianche e vaporose che si librano in aria, piene di fumo che cadono al suolo a creare una coltre di nebbia e di fuoco” . Alle 16.00 è di scena Cadou solo di Clownerie con Sharon Tomberai, seguirà alle 17,00 Resonance world music viaggio sonoro tra sonorità vibrazionali che abbracciano corpo e anima: concerto con Gong, Hang Drum, Sax, didgerido, scacciapensieri ancestrale, e infine alle 18.30 il concerto della Band Hippie Family interamente dedicato alla “Summer of Love” ed agli artisti dei grandi festival rock del periodo 1967-1974