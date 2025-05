Fincantieri firma due nuovi accordi di collaborazione in Malesia e in Arabia Saudita

L’accordo in Malesia apre la strada alla fornitura e al supporto di unità navali di nuova generazione. Quello in Arabia Saudita punta allo sviluppo e gestione delle attività marittime e costiere nel Mar Rosso

Continua l’espansione all’estero di Fincantieri che ha stipulato due nuovi accordi, in Malesia e in Arabia Saudita. Il titolo a Piazza Affari, che negli ultimi 5 girni ha guadagnat quasi il 25%, oggi, dopo un’apertura al rialzo, cede lo 0,33% a 15 euro.

Fincantieri e la malese Enra Energy Solutions (EES) Fincantieri hanno firmato un Accordo di Collaborazione Tecnica a sostegno del programma strategico promosso dalla Royal Malaysian Navy per il rinnovo della propria flotta. L’accordo apre la strada a una partnership finalizzata alla fornitura e al supporto di unità navali di nuova generazione, incluse le navi di supporto multiruolo (Multi Role Support Ships) e le navi unità da pattugliamento (Littoral Mission Ships batch 3). “Il Sud-Est asiatico rappresenta una regione strategica per il futuro dell’industria della difesa marittima” ha detto Biagio Mazzotta, Presidente di Fincantieri. Ees è una delle principali aziende di riferimento in Malesia nei servizi di manutenzione, riparazione e supporto logistico.

In Arabia Saudita invece Fincantieri e la Saudi Red Sea Authority, autorità ufficiale di regolamentazione del turismo costiero nel Mar Rosso per conto del paese, hanno firmato un MoU volto a esplorare opportunità di collaborazione nello sviluppo e nella gestione delle attività marittime e costiere nella regione. La collaborazione verrà facilitata dalla controllata del Gruppo Fincantieri Arabia for Naval Services, costituita nel 2024.