Fideuram: al via la seconda edizione del master digitale per over 40

Parte la seconda edizione del progetto formativo voluto da Fideuram e realizzato da Talent Garden dedicato agli over 40 residenti o domiciliati in Lombardia per sviluppare nuove competenze digitali

Si è conclusa la prima edizione del Master “Digital Restart”, il corso formativo voluto da Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking e realizzato da Talent Garden Innovation School destinato ai lavoratori tra i 40 e i 50 anni, domiciliati o residenti nella Regione Lombardia, attualmente senza un impiego, che vogliono approfondire il settore dell’analisi dei dati in ambito aziendale. A questa prima edizione hanno partecipato 25 persone su oltre 600 candidature.

La seconda edizione del Master prenderà il via il prossimo 7 marzo e terminerà il 1° giugno 2022. Anche questa sarà strutturata in 4 giorni di formazione a settimana con didattica online e offline, più una giornata di studio in autonomia. Le sessioni in presenza si svolgeranno presso il Campus di Talent Garden Milano Calabiana.





Durante le 13 settimane del percorso di studi verranno sviluppate sia competenze tecniche legate al mondo della data analysis (raccolta, analisi, elaborazione e manipolazione di dati, utilizzo di dashboard e data visualization, data driven management) sia competenze trasversali (personal branding, team working e abilità di ricevere e dare feedback). Il percorso prevede anche attività di Career Boost pensate per favorire il reinserimento nel mondo del lavoro, come colloqui one-to-one con le aziende e workshop tenuti da esperti di management.

Non sono necessari specifici titoli di studio, ma sono richieste esperienze lavorative pregresse in contesti organizzativi, passione per il mondo del digitale, un mindset analitico, una buona conoscenza dell’utilizzo del computer e almeno un livello B1 di inglese.

Anche per questa edizione, Fideuram ha messo in palio 25 borse di studio a copertura totale dei costi per la partecipazione al programma.