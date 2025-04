Fibercop conferma Massimo Sarmi capo-azienda fino al 2027

Sarmi resta il numero uno di Fibercop, la società della rete nata dallo scorporo di Tim, per altri due anni rivestendo il ruolo sia di presidente che di Ad. Termina così la ricerca di un successore di Luigi Ferraris che aveva lasciato la poltrona di Ad per divergenze con gli azionisti. Lo ha deciso il cda di Fibercop

Massimo Sarmi, presidente e Ad ad interim di Fibercop dopo le dimissioni di Luigi Ferraris, resta capoazienda fino all’assemblea di bilancio della società della rete tlc del maggio 2027. Altro che incarico provvisorio. In queste settimane di interregno Sarmi ha consolidato la sua posizione e resterà perciò non solo presidente ma anche Ad di Fibercop per altri due anni. La ricerca del successore di Ferraris è così finita prima di cominciare. Lo ha deciso il Cda della società nata dallo scorporo della rete da Tim e controllata da fondo americano KKR e dal Mef. Il Cda ritiene che Sarmi possa garantire “stabilità e successo aziendale”. Il board ha anche esaminato l’andamento della società e affermato che “tutti i target sia di natura economica sia di sviluppo capillare della rete in fibra ottica nel Paese sono stati raggiunti”.