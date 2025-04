FiberCop chiude il 2024 con ricavi a 3,9 miliardi ed Ebitda a 2 miliardi di euro. Il debito è di 9,2 miliardi

Fibercop ha investito 2,4 miliardi nella rete, di cui 1,4 miliardi solo nella seconda metà dell’anno, segnando l’avvio della nuova strategia sulla banda ultralarga dopo la separazione da Tim

FiberCop ha chiuso il 2024 (pro-forma) con ricavi di 3,9 miliardi di euro e un Ebitda organico after lease di 1,9 miliardi. Il fatturato – spiega il gruppo in una nota – è in linea con le previsioni del management e con il piano industriale degli azionisti. L’espansione della rete Ftth (Fiber to the Home) è proseguita, con investimenti nelle aree Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e in quelle a investimento autonomo, supportando l’obiettivo di digitalizzare sempre più il Paese.

I risultati pro-forma di FiberCop

Nel corso dell’anno, Fibercop ha destinato 2,4 miliardi di euro agli investimenti, con una parte significativa, pari a 1,4 miliardi, effettuata nella seconda metà dell’anno, dopo la scissione dalla società madre Tim. Questo ha permesso all’azienda di proseguire nella sua ambiziosa espansione della rete Fiber to the Home (Ftth), che ha visto il collegamento di 12,2 milioni di unità immobiliari in tutta Italia, un aumento di 2 milioni rispetto al 2023. L’obiettivo per i prossimi tre anni è quello di coprire il 60% delle unità immobiliari previste, con l’obiettivo finale di arrivare a 100% di copertura. Il management di Fibercop ha anche deciso di aumentare gli investimenti rispetto alla previsione iniziale, con un incremento di circa 400 milioni di euro, portando il totale previsto per il triennio a una cifra compresa tra i 2,5 e i 3 miliardi di euro.

Fibercop ha chiuso l’anno con una cassa disponibile di 1 miliardo di euro, garantendo un margine di liquidità pari a 3 miliardi di euro. Questo consente al gruppo di coprire le scadenze del debito fino al 2028. Il debito netto si attesta a 9,2 miliardi di euro: oltre l’88% del debito è a tasso fisso, e più di 50% è rappresentato da obbligazioni a lunga scadenza, con una vita media ponderata di 6 anni. Il costo medio ponderato del debito si aggira intorno al 5,4% annuo.

Il gruppo, spiega la nota, ha anche individuato oltre 100 milioni di euro in efficienze operative, con interventi mirati come la dismissione della rete in rame e l’ottimizzazione del parco immobiliare e delle infrastrutture IT.

Massimo Sarmi, presidente e amministratore delegato di FiberCop, ha commentato con soddisfazione i risultati ottenuti: “In soli sei mesi dalla sua costituzione, FiberCop ha registrato solidi risultati finanziari e significativi traguardi operativi. La nostra strategia di sviluppo della fibra ottica rappresenta la migliore garanzia per la crescita futura dell’azienda. Il flusso di cassa generato dalla nostra infrastruttura sostiene lo sviluppo verso l’Ftth, come dimostrato dall’accelerazione nell’installazione della fibra registrata nel secondo semestre del 2024. Il mercato italiano si caratterizza per la sua forte evoluzione verso l’economia digitale, sostenuta dalla velocità e stabilità di trasmissione dei dati. Alla luce di questi futuri sviluppi, l’azienda continua nel suo impegno a fornire una copertura Ftth al 100% nelle aree obiettivo nei prossimi tre anni. FiberCop svolge un ruolo strategico nel contesto economico e imprenditoriale italiano, abilitando la crescita del Paese attraverso un’infrastruttura a prova di futuro al servizio di istituzioni, imprese e cittadini”.