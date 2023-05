Festa scudetto rinviata: l’Inter batte la Lazio ma il Napoli inciampa nella Salernitana che pareggia al Maradona

Festa scudetto rinviata. Per il Napoli solo un pari contro la Salernitana. Il gol di Dia all’84 minuto ferma la festa. Lazio sconfitta a San Siro

Festa scudetto rinviata. Il Napoli non compie il suo dovere di battere la Salernitana dopo aver assistito alla sconfitta della Lazio sul campo dell’Inter. Finisce 1-1 il derby campano. Gli azzurri dovranno, così, attendere ancora qualche giorno prima di ufficializzare la vittoria del campionato. Amaro in bocca per la squadra di Spalletti e dei tifosi che avevano riempito le strade. Appuntamento probabilmente posticipato a giovedì in trasferta sul campo dell’Udinese.

Lazio sconfitta, ci pensa Dia a rovinare la festa al Maradona

E pensare che fino al minuto 84 del derby campano sembrava tutto pronto per la festa. La giornata era iniziata bene per i tifosi napoletani. La Lazio dopo aver essere stata in vantaggio per 80 minuti si fa riprendere e superare dall’Inter perdendo malamente a San Siro (3-1 il risultato finale). E così negli occhi dei napoletani sembrava tutto pronto per tornare a gioire dopo 33 anni di attesa.

Alle 15 ad inizio del match il Maradona è una bolgia. I tifosi spingono la squadra di Spalletti al gol che però tarda ad arrivare complice anche una coriacea Salernitana che non ci sta a passare per vittima sacrificale spinta anche dalle polemiche nate in seguito allo spostamento della partita da sabato a domenica per questioni di ordine pubblico. Il gol che fa esplodere tutta la città arriva al minuto 62 quando Mathías Olivera segna di testa su calcio d’angolo. Sembra tutto pronto per far cominciare la festa ma ci pensa al minuto 84 un meraviglioso gol di Boulaye Dia a riportare tutti coi piedi per terra. Il Napoli ci riprova ma non riesce a segnare ad Ochoa. Finisci 1 a 1 e festa da riprogrammare.

Spalletti: Festa Scudetto rimandata? Un dilazionamento del godimento

In conferenza stampa c’è dispiacere ma Spalletti smarca le polemiche e rincuora la squadra per la festa rimandata “A loro dispiace moltissimo non aver dato questa felicità al pubblico meraviglioso di stasera, ma questi punti qui sono i più faticosi a livello mentale, ti tolgono qualcosa, con la Salernitana chiusa a riccio è stata dura e c’è stata anche qualche ingenuità sul gol preso”. Sul rammarico della mancata vittoria poi aggiunge “Da questo punto di vista qui c’è un po’ di dispiacere, ma se pensiamo al futuro sarà un piacere comunque. Domani saremo di nuovo tutti insieme, diventa un dilazionamento del godimento. È come quando ci si dà i baci: più si sta insieme e meglio è.

Quando sarà scudetto?

Lo Scudetto a questo punto può arrivare tra mercoledì e giovedì non dovesse vincere la Juventus stasera. Se nel turno infrasettimanale la Lazio non batterà il Sassuolo la matematica arriverà mercoledì sera intorno alle 23.