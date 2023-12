FarmacoAmico: Emilia-Romagna, Hera e Last Minute Market rinnovano l’accordo per la raccolta e redistribuzione di farmaci non scaduti

Rinnovato il progetto che mira a dare nuova vita ai farmaci non utilizzati e non scaduti. Dall’avvio del progetto, sono state destinate al riuso oltre 500.000 confezioni di farmaci, con un valore economico superiore a 6 milioni di euro

La Regione Emilia-Romagna, il Gruppo Hera e Last Minute Market (Impresa Sociale società spin-off accreditata dall’Università di Bologna) hanno rinnovato l’accordo per FarmacoAmico, un progetto che mira a dare nuova vita ai farmaci non utilizzati e non scaduti.

Sin dall’avvio del progetto, sono state destinate al riuso oltre 500.000 confezioni di farmaci, con un valore economico superiore a 6 milioni di euro.

Promuovere l’economica circolare e solidale del territorio

FarmacoAmico, promosso dal Gruppo Hera, integra aspetti essenziali della sua attività quotidiana. Da un lato, contribuisce a prevenire la produzione di rifiuti seguendo principi di economia circolare, mentre, dall’altro, crea una rete solidale nel territorio servito. Il progetto sensibilizza le comunità sull’importanza del riuso.

FarmacoAmico opera su vasta parte del territorio regionale, includendo molte città come Bologna, Imola, Medicina, Faenza, Ravenna, Modena, e molte altre, coinvolgendo la collaborazione di diverse realtà istituzionali locali, principalmente le AUSL, ma anche Comuni, Associazioni, sindacati di farmacie e numerosi enti del terzo settore.

Il rischio di farmaci non scaduti finire nei rifiuti rappresenta un danno economico e uno spreco duplice, sia in termini di valore dei prodotti inutilizzati, sia per i costi di raccolta e smaltimento. Supportare progetti come la raccolta e redistribuzione di farmaci contribuisce al raggiungimento degli obiettivi 12 e 13 dell’agenda 2030 dell’ONU, focalizzati su modelli di consumo e produzione sostenibili e sulla promozione di una vita sana e del benessere per tutti e in tutte le età.

Come funziona FarmacoAmico

FarmacoAmico, promosso da Hera, coinvolge oltre 200 punti di raccolta, tra farmacie comunali e private, sedi Asl, ospedali e ambulatori pubblici. Hera fornisce materiale informativo e contenitori distinti per la raccolta di farmaci non scaduti.

I cittadini possono donare farmaci integri con scadenza non inferiore ai 6 mesi, escludendo quelli con specifiche precauzioni di conservazione, stupefacenti, a solo uso ospedaliero e quelli esteri non autorizzati da Aifa.

Gli operatori di Last Minute Market ritirano i farmaci seguendo procedure rigorose, destinandoli a enti non profit con personale sanitario. Sul territorio regionale, i farmaci utili vengono forniti a enti di assistenza sanitaria. Quelli non utilizzati a livello nazionale vengono inviati a enti per la cooperazione decentrata in Asia, Africa, America Latina ed Europa dell’Est. La geolocalizzazione dei punti di raccolta è disponibile sul sito di Hera e sull’APP il Rifiutologo.

“Con il rinnovo del protocollo si conferma che un gesto semplice da parte di ognuno di noi, come quello di conferire i nostri farmaci inutilizzati, ma non scaduti, nei punti di raccolta seguendo le regole di FarmacoAmico, contribuisce a ridurne lo spreco e, al contempo, rende possibile il loro utilizzo a comunità di cittadini che si trovano in condizioni di particolare fragilità. Inoltre, si favorisce anche la tutela dell’ambiente, evitando che i farmaci siano liberati nell’ambiente. Un gesto di solidarietà, quindi, che sottolinea ancora una volta il carattere responsabile e virtuoso della collaborazione tra Regione Emilia Romagna, Gruppo Hera e Last Minute Market” ha dichiarato Raffaele Donini, Assessore alle Politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna.

“Rinnoviamo con impegno e convinzione il protocollo con la Regione Emilia-Romagna e Last Minute Market – ha affermato Giulio Renato, Direttore Centrale Servizi Ambientali e Flotte del Gruppo Hera –perché consideriamo FarmacoAmico un’azione concreta in grado di coniugare sostenibilità e solidarietà, nello spirito dell’approccio inclusivo e socialmente responsabile che caratterizza il Gruppo Hera. Con FarmacoAmico mettiamo in relazione tra loro diverse realtà del territorio e insieme facciamo squadra sensibilizzando i cittadini alle buone pratiche di prevenzione dei rifiuti, di riduzione degli sprechi e contemporaneamente sosteniamo gli enti che assistono persone in condizioni di fragilità”.

“FarmacoAmico è un’iniziativa molto importante – ha dice Matteo Guidi, Amministratore Delegato di Last Minute Market – resa possibile grazie alla collaborazione delle istituzioni e all’impegno costante di numerosi enti no profit sul territorio regionale. Grazie al protocollo regionale e alla collaborazione dei partner, siamo fiduciosi di riuscire a estendere questa buona pratica e migliorare ulteriormente i risultati”.