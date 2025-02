FantaSanremo 2025: ecco come funziona, novità, punteggi e i favoriti per vincere la “Gloria Eterna”

Il FantaSanremo 2025 torna con nuove regole: i giocatori devono scegliere 5 titolari e 2 riserve, e il Capitano avrà un ruolo fondamentale ogni sera. Ecco tutti i dettagli

Sanremo 2025 è ormai alle porte e, insieme al Festival, torna anche uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati e non: il FantaSanremo. Nato nel 2020 in un piccolo bar di provincia, questo gioco online è diventato ormai una tradizione parallela, capace di unire i veterani della kermesse e i curiosi che vogliono solo divertirsi. Dal martedì 11 al sabato 15 febbraio, le squadre si sfideranno seguendo ogni istante della 75ª edizione del Festival della Canzone Italiana, tra esibizioni, imprevisti e momenti epici.

Con 1,7 milioni di utenti registrati e oltre 350mila leghe private, il FantaSanremo si conferma uno dei giochi più seguiti in Italia. Ma attenzione: il regolamento 2025 porta alcune importanti novità.

FantaSanremo: come funziona il gioco e le novità del 2025

Partecipare al FantaSanremo è semplice: basta registrarsi sul sito ufficiale entro le 23:59 di lunedì 10 febbraio e creare la propria squadra scegliendo 7 cantanti tra i 29 artisti in gara (Emis Killa si è ritirato), rispettando un budget di 100 Baudi, la moneta virtuale del gioco ispirata a Pippo Baudo.

La grande novità di quest’anno riguarda la composizione della squadra: ogni giocatore dovrà selezionare 5 Titolari (che ottengono punti attraverso bonus e malus) e 2 Riserve (che contribuiscono solo con bonus extra). Prima di ogni serata del Festival sarà necessario schierare la formazione, un meccanismo che ricorda molto da vicino il fantacalcio.

Un altro cambiamento importante riguarda il ruolo del Capitano (i cui punti vengono raddoppiati). In passato, la scelta del Capitano pesava principalmente nella serata finale, ma nel 2025 avrà un ruolo determinante ogni sera. Inoltre, sarà possibile modificarlo quotidianamente, entro la fascia oraria compresa tra le 8 e le 20.

Fantasanremo: come si vincono i punti in classifica

L’obiettivo è accumulare il maggior numero di punti e scalare le classifiche, sia generali che private. I punti si ottengono in diversi modi:

Piazzamento finale : il vincitore del Festival porta 100 punti, il secondo 75, il terzo 60 e così via, con penalità crescenti per le posizioni più basse. L’ultimo classificato, invece, riceve un bonus di 30 punti, un tocco ironico per “digerire la sconfitta”.

: il vincitore del Festival porta 100 punti, il secondo 75, il terzo 60 e così via, con penalità crescenti per le posizioni più basse. L’ultimo classificato, invece, riceve un bonus di 30 punti, un tocco ironico per “digerire la sconfitta”. Premi di serata : punti extra per chi si aggiudica riconoscimenti come il Premio della Critica o della Sala Stampa.

: punti extra per chi si aggiudica riconoscimenti come il Premio della Critica o della Sala Stampa. Bonus di comportamento: momenti divertenti o imprevedibili sul palco possono regalare punti aggiuntivi.

Punti bonus e malus: ogni dettaglio conta

Ma ciò che rende unico il FantaSanremo sono i bonus e i malus legati alle performance e agli episodi più imprevedibili. Ogni gesto o incidente sul palco dell’Ariston può trasformarsi in un’occasione per accumulare punti o perderli clamorosamente. Ad esempio, un semplice “batti cinque” alla statua di Mike Bongiorno regala +10 punti, così come l’uso di fiamme, vere o finte, durante un’esibizione. Al contrario, una caduta sulla famosa scalinata comporta -30 punti, mentre indossare un outfit completamente nero costa -5 punti. Per chi perde la testa in diretta con una bestemmia, il conto è salatissimo: -66.6 punti.

Se c’è margine di dubbio su un evento, interviene il Team Punteggi², che valuta ogni situazione in modo professionale e imparziale. Tutto ciò che accade agli artisti dal primo minuto del Festival fino alla fine della diretta dell’ultima serata è valido per il calcolo, mentre ciò che avviene prima o dopo non conta ai fini del punteggio.

Ogni serata porta con sé una lista di bonus e malus che resta segreta fino a poche ore prima dell’inizio, aggiungendo un tocco di mistero e strategia. Nella serata delle cover, poi, anche gli ospiti e i featuring degli artisti possono influire sui punteggi. Per chi sceglie il Capitano giusto, infine, tutto vale doppio: dai 20 punti bonus per il piazzamento in top five delle prime quattro serate ai punti della classifica finale.

E cosa succede agli imprevisti? Se un artista non può esibirsi dal vivo e utilizza una performance pre-registrata (ricordate Irama nel 2021?), bonus e malus saranno assegnati lo stesso. Ma se si ritira prima che il Festival inizi, l’artista totalizzerà un sonoro zero.

Chi scegliere al FantaSanremo? E chi sono i favoriti?

La scelta della squadra è fondamentale, ma chi conviene scegliere per primeggiare?

Secondo quanto riportato da la Repubblica, Achille Lauro è il nome più gettonato: è il Capitano preferito e il più “costoso” del gioco. Subito dietro troviamo Elodie, Irama e Rkomi, protagonisti di momenti iconici nelle scorse edizioni, mentre Rose Villain e Willie Peyote potrebbero essere le sorprese del 2025.

Per i bookmakers, a contendersi la vittoria e i relativi 100 fanta-punti saranno Giorgia e Olly, tallonati da Achille Lauro e Irama. Un gradino più indietro troviamo Elodie, Fedez e Cristicchi, che secondo alcuni avrebbe il testo migliore del Festival.

FantaSanremo 2025: cosa si vince?

Al FantaSanremo non si vincono soldi, ma solo la “Gloria Eterna”, tanto ambita dagli appassionati. Tuttavia, quest’anno si aggiungono i Trofei, riconoscimenti simbolici per i giocatori più creativi e intraprendenti. I dettagli su questi nuovi premi non sono ancora stati svelati, ma aggiungono un ulteriore elemento di curiosità.