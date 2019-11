Ex Ilva, duro scontro legale sul recesso di ArcelorMittal

Ricorso d’urgenza dei commissari contro la decisione del gruppo franco-indiano di lasciare Taranto in gennaio – Incontro al Mise tra azienda e sindacati

Scontro aperto tra il Governo e ArcelorMittal sull’ex Ilva di Taranto. Dopo i tentativi di calmare gli animi di azienda e sindacati si passa alle vie legali. I commissari straordinari dell’ex Ilva hanno depositato presso il tribunale di Milano un ricorso d’urgenza in cui si chiede all’azienda franco-indiana di rispettare gli accordi contratti nel settembre del 2018, dato che, secondo loro, non sussisterebbero le condizioni per chiedere il recesso dal contratto d’affitto.

La pensa diversamente ArcerlorMittal che il 4 novembre ha fatto sapere di voler rescindere il contratto proprio a causa del dietrofront del Governo sullo scudo penale. Lo scudo per i gestori dell’ex Ilva di Taranto è stato cancellato dal decreto Salva imprese, approvato in via definitiva il 3 novembre. La norma, già decurtataanche dal Decreto Crescita, è stata infatti oggetto di un lungo scontro interno al Movimento 5 Stelle che ha spinto il Governo a “metterla da parte”. Nella lettera inviata a commissari e sindacati, ArcelorMittal ha sottolineato come il contratto preveda che “nel caso in cui un nuovo provvedimento legislativo incida sul piano ambientale dello stabilimento di Taranto in misura tale da rendere impossibile la sua gestione o l’attuazione del piano industriale, la società ha il diritto contrattuale di recedere dallo stesso contratto“.

Sulla questione interviene anche la procura di Milano che ha aperto un’inchiesta per verificare l’eventuale sussistenza di ipotesi di reato” sul caso ArcelorMittal-ex Ilva dato “il preminente interesse pubblico in campo”. A livello tecnico, informa il procuratore Francesco Greco, si tratta di un fascicolo a modello 45, senza indagati né ipotesi di reato.

Nel giorno dell’incontro al Mise tra azienda e sindacati, alza la voce anche il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli che fa sapere: “Oggi l’azienda ha vietato le ispezioni ai commissari. Credo sia un fatto gravissimo, che dovrà avere una risposta adeguata”.

Nel frattempo arrivano novità sulle intenzioni di ArcelorMittal. Ieri, 14 novembre, l’azienda aveva tracciato la rotta che porterà alla chiusura definitiva il prossimo 15 gennaio attraverso le fermate degli altoforni: l’altoforno 2 si fermerà il 12 dicembre, il 4 il 30 dicembre. Stop il 15 gennaio per l’altoforno 1 mentre il treno nastri 2 sarà chiuso per mancanza di ordini già questo mese, tra il 26 e il 28 novembre.

In una lettera resa nota oggi però l’azienda sembra intenzionata ad accelerare, informando che la retrocessione dei rami d’azienda sarà completata addirittura entro il 4 dicembre. “Saranno avviate le attività finalizzate all’ordinate e graduale sospensione dell’esercizio dello stabilimento siderurgico di Taranto operate con modalità atte a preservare la integrità degli impianti in pendenza della retrocessione dei rami d’azienda”, si legge nella lettera.

“L’ultima comunicazione di oggi di ArcelorMittal conferma quanto il sindacato aveva denunciato in tutte queste settimane. Il programma di spegnimento degli Altoforni e del treno nastri2 è complessivo ma l’azienda conferma che esaurito il percorso previsto dall’art.47 il 3 dicembre, dal giorno successivo, non sarà lei a proseguire il piano di spegnimento e spetterà all’amministrazione straordinaria”, spiega il segretario della Fim-Cisl, Marco Bentivogli.

“È chiaro – continua il sindacalista – che se per il 4 dicembre l’Ilva in amministrazione straordinaria non riassumerà celermente tutto il personale, la situazione diventerà ancora più drammatica. L’azienda ha interrotto lo sbarco delle materie prime, sta portando le bramme prodotte in stabilimento, gli ordini sono dirottati su altri siti. Nel mentre l’unica operazione che il Governo poteva fare celermente, ovvero l’introduzione dello scudo penale con portata generale non solo non viene realizzata ma sparisce dall’ordine del giorno.”