Ex Ilva: Commissariamento o no? Conto alla rovescia per salvare la più grande acciaieria d’Europa

La settimana riprende con la liberazione dei cancelli dell’ex Ilva di Taranto da parte delle imprese dell’indotto. A Roma il Senato riprende a discutere della sorte dell’ex acciaieria. Come coniugare innovazione e ambiente: il nodo è lì ma servirebbe una vision che il Go verno non ha

La vertenza dell’ex Ilva si riprende la scena politica. Dopo la settimana di Sanremo e dei trattori la sorte dell’acciaieria di Taranto ritorna nell’agenda politica. Stamattina le imprese dell’indotto tolgono i presidi davanti ai cancelli. In un clima più dialogante aspettano risposte da Roma dove tra annunci e indiscrezioni si cerca di gestire la situazione dopo la rottura con ArcelorMittal. “Togliamo il presidio – ha detto Fabio Greco presidente dell’Aigi, l’associazione che riunisce le imprese dell’indotto – ma mancano i fondi per pagare i collaboratori ed è forse questo l’elemento dirimente che i soci non intendono comprendere”. Le decine di imprese che da anni lavorano per lo stabilimento sono parte del problema , ma il contesto nel quale si gioca il destino industriale di Taranto va oltre.



Decarbonizzare per non chiudere



In Senato questa settimana riprende anche l’esame dei provvedimenti del governo, mentre domani in Commissione Industria sarà audita l’amministratrice delegata di Acciaierie d’Italia Lucia Morselli. Uno dei temi da affrontare sarà proprio i crediti vantati dalle imprese, le quali, tra l’altro, vedono la scelta dell’ amministrazione straordinaria come elemento penalizzante per i 3 miliardi di crediti vantati. Dalla loro parte si è schierato anche il presidente di Confindustria Carlo Bonomi secondo cui per non chiudere l’acciaieria bisogna inserirla “in una visione chiara sulla politica industriale e sulla competitività del Paese”.

Una buona frase a effetto, ma non abbiamo capito bene cosa proponga di concreto Confindustria. Tutto converge su una semplice domanda: perché l’Italia non ha ancora un piano nazionale per la siderurgia? La richiesta di acciaio nel mondo è ripresa e ovunque esistono impianti dove la produzione è diventata compatibile con l’ambiente e la salute.

Il piano di decarbonizzazione messo in piedi per Taranto, senza la rottura con ArcelorMittal, prevede l’eliminazione delle emissioni inquinanti nell’arco di un decennio. Niente più carbone o gas, ma forni elettrici. In Svezia, Germania, Francia ci sono acciaierie che lo hanno fatto. Hanno riconvertito gli impianti, non hanno licenziato nessuno e sono sul mercato a vendere prodotti sostenibili.

La “vision” che non c’è

La vera sfida italiana è tutta qui: nell’innovazione e nella serietà di chi governa di liberarsi dallo strabismo e da una corta visione industriale. Tutto nel mondo globalizzato si misura con la forza di affrontare il cambiamento per sostenerlo, non per scansarlo. In altre parole una “vision”. La destra è libera di applaudire le posizioni anti green della contraddittoria protesta dei trattori, ma in questo modo nega l’aspirazione a una società meno prigioniera di schemi.

Taranto è diventata il paradigma di una simile cultura industriale che ha finito per contagiare anche la sinistra. Le per la sopravvivenza dello stabilimento non hanno mai superato il qui e ora che paralizza ogni idea di modernità. Bastava alzare lo sguardo a quelle realtà industriali che cambiano pelle pur di non uscire dal mercato. Mettere insieme manager capaci, esperti ambientali non fumosi, sindacati con riformisti nella testa, istituzioni locali. Abbiamo assistito a un gioco delle parti a danno di tutto e tutti.



Chi ricorda il piano Bondi ?

Nel 2013 il Commissario straordinario Enrico Bondi presentò un piano industriale basato sul preridotto per salvare Taranto. Il preridotto è un semilavorato siderurgico prodotto con gas o con idrogeno verde. È richiesto dal mercato ed è la nuova frontiera della siderurgia mondiale. Per paradosso lo sanno anche i manager di ArcelorMittal. Quel piano, purtroppo, non ebbe successo. Bondi fu costretto a lasciare l’incarico e a Taranto si è continuato ad andare avanti come se nulla fosse. Si disse solo che il gas costava troppo per quell’innovazione. Una tesi cieca avallata anche da coloro che non rinnegano le tecnologie.

Nei giorni scorsi abbiamo contattato il dottor Bondi, che con grande garbo non ha voluto commentare quella vicenda che lo ha segnato nella sua carriera di manager. Lo stabilimento nel 2012 era stato posto sotto sequestro dalla magistratura e gli anni successivi – se quel piano fosse passato- non avrebbero segnato il disastro di cui ci occupiamo. L’elettrico, il preridotto nella siderurgia sono il futuro. C’è addirittura una società di Invitalia,la RDI che porta nel nome il preridotto (Direct Reduced Iron),come innovazione per l’industria italiana.

La partita, dunque da oggi si riapre e da Roma si aspetta il segnale per la soluzione. Commissariamento o altro nei prossimi mesi dovranno entrare in vigore i provvedimenti in esame in Parlamento. Per l’ex Ilva si ha notizia anche di un interessamento della società ucraina Metinvest. I rapporti con ArcelorMittal sono definitivamente chiusi? Il Ministro Adolfo Urso la settimana scorsa ha detto di no, ma da oggi il destino della ex più grande acciaieria d’Europa può uscire dalle nebbie. Almeno per farci capire quale strada si vuole intraprendere per non licenziare, produrre senza provocare morti e danni ambientali.