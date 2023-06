Erg completa il repowering del parco eolico di Partinico-Monreale. E il primo in Sicilia

La Sicilia, tra le regioni italiane con più parchi eolici, vede l’avviamento di un nuovo progetto di repowering realizzato da Erg

Erg ha completato la costruzione e avviato l’energizzazione del parco eolico di Partinico-Monreale, vicino a Palermo. È il primo parco nel portafoglio del gruppo ad aver terminato con successo le operazioni di repowering ovvero di potenziamento degli aerogeneratori con modelli più moderni, potenti ed efficienti.

Repowering eolico: di cosa si tratta?

Il repowering eolico consente di incrementare in media la capacità di generazione dei parchi eolici, raddoppiando la loro potenza e triplicando la produzione di energia elettrica senza la necessità di aumentare il numero di turbine installate. Questa strategia rappresenta un notevole miglioramento, in quanto consente di sostituire gli aerogeneratori originali e arrivati a fine ciclo con modelli più potenti ed efficienti. Il repowering è considerato uno degli strumenti più promettenti per facilitare la transizione ecologica attualmente in corso.

Dopo la sostituzione di tutti gli aerogeneratori obsoleti con quelli di ultima generazione, il parco eolico di Partinico-Monreale è ora composto da 10 turbine Vestas V132 da 4,2 Mw, con una potenza installata totale di 42 Mw. Questo rappresenta un notevole miglioramento rispetto alle precedenti 19 turbine, che avevano una potenza totale di 16 Mw. Inoltre, la produzione annua stimata è aumentata da 27 GWh a 94 GWh.

Il 75% dell’energia elettrica prodotta dal parco sarà venduto attraverso un contratto di Power Purchase Agreement (Ppa) della durata di 12 anni. Il contratto è stato siglato con Luxottica nel corso del primo trimestre del 2023 e prevede la fornitura di circa 900 GWh di energia pulita nel periodo compreso tra il 2023 e il 2034.

Transizione energetica: un passo avanti per Erg

Paolo Merli, Amministratore Delegato di Erg, ha commentato positivamente l’avvio del parco di Partinico-Monreale, il primo ad aver completato il processo di repowering. Questo risultato conferisce maggiore visibilità al Piano Industriale 2022-2026 di Erg, che prevede interventi simili di rinnovamento su circa 15 impianti in Italia, situati in aree particolarmente ventose. Complessivamente, ci saranno 850 Mw di nuova capacità equipaggiata con turbine di ultimissima generazione, che produrranno oltre 2 TWh di energia all’anno. Questa quantità rappresenta tre volte l’attuale produzione degli impianti eolici, mantenendo allo stesso tempo la stessa occupazione di suolo. Inoltre, l’investimento totale ammonta a un miliardo di euro, dimostrando l’impegno di Erg verso la transizione energetica del paese.