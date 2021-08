Enel, Starace annuncia 4mila assunzioni in Italia

L’amministratore delegato del gruppo elettrico prevede anche la creazione di 12mila posti di lavoro nell’indotto entro i prossimi cinque anni

Offerte di lavoro in arrivo da Enel. L’amministratore delegato del gruppo elettrico, Francesco Starace, ha annunciato l’intenzione di assumere 4mila persone in Italia, mettendo in moto un meccanismo che – a livello di indotto – dovrebbe portare alla creazione di 12mila posti di lavoro entro i prossimi cinque anni.

“Abbiamo stimato – ha spiegato il manager in un’intervista al Sole 24 Ore – che solo in Italia dovremo aumentare la nostra forza lavoro di circa 4mila unità e genereremo una domanda di risorse in tutto l’indotto dei nostri fornitori e contrattisti di altre 12 mila unità entro il 2026. Sono circa il doppio della forza lavoro sul campo nelle reti che abbiamo oggi in Italia”.

Per quanto riguarda la cessione di Open Fiber, Starace spiega che è stato già tutto predisposto. “La firma degli accordi è un passaggio formale – sottolinea l’amministratore delegato di Enel – Tutti gli impegni presi dalle parti sono stati fissati in modo preciso e può partire il filing alle autorità antitrust in sede europea e al Governo italiano per il golden power. Un processo autorizzativo che richiederà due o tre mesi. Non penso ci saranno problemi, il dossier è già stato studiato sotto tutti i punti di vista”.

Enel ha annunciato giovedì la cessione della propria quota in Open Fiber, pari al 50% del capitale. Il 40% andrà al fondo australiano Macquarie Asset Management per due miliardi e 120 milioni di euro, mentre il 10% passerà a Cdp Equity per 530 milioni. In tutto, quindi, Enel incasserà dall’operazione due miliardi e 650 milioni di euro.

Open Fiber è la società che si occupa di portare in tutto il Paese le infrastrutture per la connessione internet a banda larga.

A fine mattinata, il titolo in Borsa di Enel lascia sul terreno lo 0,4%, a 7,725 euro. Negli stessi minuti, il Ftse Mib viaggia di poco sopra la parità (+0,3%).