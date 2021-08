Condividi Twitter

Open Fiber: Enel vende il 50% per 2,65 miliardi

Il 40% va al fondo australiano Macquarie per due miliardi e 120 milioni di euro e il 10% Cdp Equity per 530 milioni – La Cassa sale così al 60% di OF – Elisabetta Ripa in uscita: andrà in Sudamerica per conto di Enel

Dopo una lunga trattativa, Enel ha ceduto la propria partecipazione al capitale di Open Fiber. Lo comunica il gruppo elettrico, precisando che i contratti sono stati firmati mercoledì sera e che dall’operazione incassa due miliardi e 650 milioni di euro. Gli acquirenti sono due: il fondo australiano Macquarie Asset Management, che incamera il 40% di Open Fiber per due miliardi e 120 milioni di euro, e Cdp Equity, che mette le mani su un ulteriore 10% di OF per 530 milioni. Il gruppo Cassa Depositi e Prestiti sale così al 60% del capitale, avendo già in portafoglio l’altra metà della società che si occupa di portare in tutto il Paese le infrastrutture per la connessione internet a banda larga. Enel spiega che la quota ceduta a Macquarie comprende “il trasferimento dell’80% della porzione Enel dello shareholders’ loan concesso ad Open Fiber – si legge nella nota – comprensivo degli interessi maturati. In linea con quanto già annunciato al mercato, il contratto prevede che il corrispettivo sopra indicato risulti incrementato ad un tasso pari al 9% annuo calcolato a decorrere dal primo luglio 2021 e fino al closing dell’operazione”. A Cdp Equity, invece, va il restante 20% della porzione di Enel dello “shareholders’ loan” concesso a Open Fiber, “comprensivo degli interessi maturati”. Enel fa sapere che il closing dell’operazione è previsto nell’ultimo trimestre del 2021. Per effetto del cambio di proprietà, è destinata ad uscire di scena Elisabetta Ripa, l’attuale Ad di Open Fiber che – su incarico di Enel – cercherà di replicare il modello OF in Sudamerica, dove il gigante elettrico guidato da Francesco Starace ha una forte presenza. Per la guida di Open Fiber si fa il nome di Mario Rossetti, che potrebbe essere promosso Direttore generale.