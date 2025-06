Enel lancia ENELtiPREMIA: un programma fedeltà per clienti residenziali con sconti e premi

Dal 3 giugno 2025 è attivo ENELtiPREMIA, il nuovo programma fedeltà di Enel che offre ai clienti residenziali vantaggi personalizzati, sconti in bolletta e premi esclusivi. Ecco i dettagli

Dal 3 giugno 2025 è attivo ENELtiPREMIA, il nuovo programma fedeltà dedicato ai clienti residenziali di Enel, che porta con sé una serie di vantaggi, sconti in bolletta e premi esclusivi. L’obiettivo? Rafforzare il rapporto con chi sceglie ogni giorno l’energia di Enel, offrendo un’esperienza più personalizzata.

“Con ENELtiPREMIA, costruiamo un nuovo spazio di relazione, nel quale ogni cliente può trovare valore, e vantaggi su misura – ha dichiarato Francesca Gostinelli, Responsabile Enel X Global Retail -. Il programma, in linea con l’obiettivo di rafforzare il legame con ciascun cliente, guarda al futuro con un’idea chiara: essere sempre più un partner di fiducia nella vita quotidiana delle persone ed andare incontro ai loro desideri”.

Come funziona ENELtiPREMIA

ENELtiPREMIA è rivolto ai clienti residenziali con contratti per uso domestico, che abbiano almeno un contratto attivo per la fornitura di energia elettrica e/o gas metano. Il programma si struttura su tre livelli – Essential, Excellent e Exclusive – che vengono assegnati in base al numero di contratti attivi, ai prodotti acquistati e alla durata del rapporto con Enel. Al momento dell’iscrizione, il cliente può immediatamente conoscere il proprio livello di partenza e, nel tempo, potrà scalare i diversi livelli attivando nuovi contratti o servizi, come caldaie o climatizzatori, oppure semplicemente mantenendo attiva la fornitura.

Tra i vantaggi offerti ci sono un catalogo premi e iniziative dedicate, oltre a sconti in bolletta. Per rendere l’esperienza più dinamica, il programma prevede anche diverse iniziative concorsuali che accompagneranno i clienti durante i primi mesi di lancio.

Oltre a premiare la fedeltà, il programma mira a incentivare scelte energetiche più sostenibili, invitando i clienti a scegliere soluzioni efficienti e consapevoli.

Come aderire a ENELtiPREMIA

L’iscrizione è gratuita e possibile tramite app, sito ufficiale, numero verde e negozi Spazio Enel (sia diretti sia partner). Gli utenti possono monitorare il proprio livello e accedere ai vantaggi, aggiornati settimanalmente, in base all’attività e ai contratti attivi. Per maggiori informazioni e dettagli sul programma è possibile consultare la pagina dedicata.