Enel: avanti tutta con la strategia Zero Emissioni. Pubblicato il Report per raggiungere l’obiettivo nel 2040

A due settimane dall’assemblea del 10 maggio sul bilancio e sulle nomine al vertice, Enel precisa le tappe e gli obiettivi di Zero Emissions

Enel va avanti sulla decarbonizzazione e sugli obiettivi Net Zero, ambiziosi secondo quanto il gruppo stesso prevede nel suo Zero Emissions Ambition Report appena pubblicato. A distanza di due settimane dall’assemblea del 10 maggio e del controverso cambio della guardia al vertice, Enel tira dritto e dichiara tappe precise verso gli obiettivi Zero Emissions. Nota bene: non si parla di Net Zero ma di Zero Emissions. La differenza? Non è banale. Ecco la mappa precisa del percorso che l’Ad Francesco Starace e la sua squadra sottopongono agli investitori. Gli stessi investitori, tra cui diversi Fondi, che hanno criticato la decisione del governo giudicandola opaca e la totale mancanza di trasparenza delle nomine Enel. Ma vediamo la nuova mappa per la decarbonizzazione.

Report Zero Emissions Ambition: le tappe della decarbonizzazione Enel

Il Report indica un percorso di decarbonizzazione di Enel che si basa su specifici obiettivi di riduzione dei gas serra validati dalla Science Based Target initiative (SBTi) nel dicembre 2022 e allineati alla limitazione del riscaldamento globale a 1,5ºC. Questi obiettivi comprendono:

la riduzione delle emissioni dirette derivanti dalla generazione di energia elettrica dell’80% nel 2030 e del 100% nel 2040

elettrica dell’80% nel 2030 e del 100% nel 2040 la riduzione delle emissioni dirette e indirette derivanti dalla vendita di energia del 78% nel 2030 e del 100% nel 2040

del 78% nel 2030 e del 100% nel 2040 la riduzione delle emissioni indirette derivanti dalla vendita di gas nel mercato retail del 55% entro il 2030 e del 100% nel 2040.

Il rapporto descrive anche le tappe fondamentali che il Gruppo prevede di percorrere per raggiungere le zero emissioni entro il 2040:

entro il 2025 le rinnovabili dovrebbero rappresentare circa il 75% della produzione totale di Enel

dovrebbero rappresentare circa il 75% della produzione totale di Enel entro il 2027, Enel completerà la dismissione di tutte le sue centrali a carbone

entro il 2040, tutta la capacità installata sarà al 100% rinnovabile. Il Gruppo avrà cessato le attività di generazione termoelettrica e di vendita di gas nel mercato retail e il 100% dell’elettricità venduta sarà prodotta da fonti rinnovabili

Le indicazioni del Report sono in linea con il Piano strategico 2023-2025, annunciato dal gruppo lo scorso novembre, che prevede circa 37 miliardi di euro di investimenti di cui 17 miliardi di euro saranno dedicati alle energie rinnovabili e 15 miliardi di euro alle reti. Oltre il 94% degli investimenti sarà dunque allineato agli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, soprattutto per il contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

Ciorra: “Obiettivi inglobati nelle scelte strategiche”

“Il Zero Emissions Ambition Report descrive la scelta di Enel di fissare un obiettivo ambizioso rispetto all’originario target global “net zero” per il 2050, sottolineando il nostro forte impegno verso un futuro sostenibile e decarbonizzato per tutti nel contesto della transizione energetica globale”, ha dichiarato Ernesto Ciorra, Head of Innovability del Gruppo Enel. “Questo documento, che comprende anche tutte le iniziative che coinvolgono gli stakeholder di Enel, evidenzia come la sostenibilità e la lotta al cambiamento climatico modellino le nostre decisioni strategiche e di business, in linea con l’esigenza di promuovere la transizione verso processi industriali più sostenibili, resilienti, neutrali dal punto di vista climatico e intrinsecamente meno rischiosi, coniugando equità e inclusività”.

Net Zero e Zero Emissions: che differenza c’è?

Cos’è Net Zero? Detto in parole povere Net Zero è la differenza tra le emissioni di gas a effetto serra residuali e inevitabili prodotte a livello globale dalle attività umane e la rimozione di queste emissioni per assicurare un risultato complessivo neutro. Quindi, in sostanza, si parla di Net Zero quando si punta a neutralizzare le emissioni di gas serra in parte riducendole e in parte bilanciandole con attività che assorbono la CO2 incomprimibile. Sarebbe un po’ come dire produco carbone ma pianto molti alberi: il risultato finale è net zero.

Se l’obiettivo Net Zero è un passaggio irrinunciabile verso la sostenibilità, l’ambizione del Report Enel è di ben altra portata. Qui si parla di Zero Emissions: si tratta di azzerare le emissioni, dirette (per esempio nella produzione di elettricità) o indirette (per esempio rinunciando a vendere gas). Enel si trova 10 anni in anticipo sull’obiettivo Net-Zero, globalmente previsto per il 2050. E punta dritto al Zero Emissions nel 2040. Questo è l’impegno dell’attuale vertice che gli investitori hanno giudicato realizzabile e in grado di mettere il gruppo al riparo da rischi futuri. Ma Francesco Starace lascerà il posto – il 10 maggio – a Paolo Scaroni presidente e Flavio Cattaneo Ceo. Quali indicazioni hanno avuto dal governo?