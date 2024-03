Elly Schlein cambia musica: alleanze con i Cinque Stelle ma stop al muro anti-Renzi e anti-Calenda

Dopo le elezioni abruzzesi, la segretaria del Pd sposa il realismo e, pur mantenendo l’asse prioritario con i Cinque Stelle, apre le porte al dialogo anche alle forze del centro: “E’ un fatto matematico prima ancora che politico” se si vuole costruire l’alternativa al Governo Meloni

La scintilla era già scoppiata alla Leopolda quando a sorpresa il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, aveva detto: “Elly Schlein mi sta personalmente molto simpatica ed è stata l’unica a mandarmi un messaggio di auguri per la Leopolda. Purtroppo ha dei compagni di viaggio che la porteranno alla sconfitta”. La risposta a Renzi della segretaria del Pd è arrivata nell’intervista di ieri a “la Repubblica“: il muro contro Renzi e contro Calenda è caduto, anche se il partner preferito di Elly resta l’ondivago Conte. L’ostracismo e la damnatio memoriae che per lungo tempo il Pd di Elly Schlein ha inflitto a Matteo Renzi sembrano finiti. Dice infatti la Schlein: “Ha ragione Prodi: servono tanti contadini per arare il campo, dobbiamo puntare a una coalizione ampia e soprattutto coerente, in grado di fissare priorità comuni sui temi. Uniti ce la giochiamo, divisi no”. E poi, a una domanda che le chiede se nella sua attuale visione c’è spazio per tutti, anche per il centro di Renzi, oltre che per Azione e +Europa, Schlein risponde senza remore: “Noi ci rivolgiamo a tutte le forze che si oppongono al governo Meloni: è un fatto matematico, prima ancora che politico”. Era ora che la segretaria del Pd aprisse gli occhi: alla matematica prima ancora che alla politica. Naturalmente un’intervista non fa primavera e un’alternativa, tutta da costruire al Governo Meloni, non è una semplice ammucchiata elettorale. Ci vorrebbe un progetto comune, a partire dalla politica estera, dove Conte non manca di strizzare l’occhio a Trump e a Putin. Ma chissà: l’intervista di Schlein è un sasso nello stagno.