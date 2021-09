Eataly apre un mega flagship store a Tokyo, il quinto in Giappone

Millecento metri quadrati all’interno del complesso del Ginza Six tempio del consumo di lusso con caffetteria, pasticceria, una piazzetta aperitivo, ristorante gourmet di grigliati e un ristorante-pizzeria

Eataly rilancia in Giappone, e inaugura un nuovo flagship store di 1.100 metri quadri a Tokyo all’interno del complesso Ginza Six, nel prestigioso quartiere Ginza, uno dei più importanti quartieri dello shopping della città, costellato di boutique di lusso, cocktail bar e sushi bar chic. Durante i fine settimana, la via principale Chuo Dori si trasforma in un elegante viale pedonale dedicata allo shopping di lusso.

Eataly Ginza, è il quinto punto vendita Eataly in Giappone e il quarto aperto nella metropoli di Tokyo.Il nuovo negozio è il più grande realizzato finora nel paese del sol levante dove Eataly conta, sempre a Tokio altri tre locali, uno a Nihonbashi, uno a Marunouchi e uno a Harajuku.

Negli spazi all’interno di Ginza Six sono presenti una caffetteria con banco di gelati artigianali e pasticceria, una caratteristica Piazzetta che ricrea l’atmosfera dell’aperitivo all’italiana, un ristorante informale con diverse proposte di pasta con ricette tradizionali e pizze cotte nel forno a legna, e un ristorante gourmet Griglia con posti a sedere sia all’interno sia in terrazza, dove vengono serviti carne e pesce cucinati in modo da ricreare il sapore del barbecue all’italiana.

Il flagship store è composto da uno spazio dedicato alla vendita di una grande varietà di di prodotti tipici italiani, un corner dedicato alla produzione giornaliera di pasta fresca e un banco di salumi e formaggi con un ricco assortimento delle migliori eccellenze italiane. Presente anche l’enoteca con circa 350 etichette di vini italiani.

Eataly Ginza segue di pochi mesi l’apertura di Eataly Shonan, punto vendita inaugurato a Fujisawa City a inizio luglio