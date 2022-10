È Niko Romito il re della cucina di quest’anno, lo ha incoronato la Guida dei ristoranti del Gambero Rosso 2023

Guida ai migliori ristoranti italiani. Segnalati 2480 esercizi con 297 novità. Aumenta il livello qualitativo della cucina italiana: conquistati 44 Tre forchette e 35 Tre Gamberi. L’elenco di tutti i ristoranti premiati con i massimi punteggi in tutta Italia e i premi speciali.

La cucina italiana, la più conosciuta ed amata nel mondo, ha il suo Re dell’anno: è Niko Romito che la Guida ai Ristoranti del Gambero Rosso ha proclamato oggi con il suo Reale di Castel di Sangro [AQ] come migliore ristorante 2023 assegnandogli un punteggio di 96/100 e le tre forchette. A seguire sul podio massimo della cucina italiana di eccellenza sono saliti in seconda posizione con 95/100 Massimo Bottura con la Osteria Francescana di Modena e Heinz Beck de La Pergola dell’Hotel Rome Cavalieri Roma. Terzo podio con 94/100 Le Calandre di Rubano [PD] di Massimiliano Alajmo, Piazza Duomo ad Alba [CN] di Enrico Crppa e Mauro Uliassi a Senigallia [AN].

Sei nomi altisonanti che sintetizzano i livelli stratosferici della nostra cucina, nomi che ottengono riconoscimenti internazionali e le prime posizioni nelle più prestigiose guide gastronomiche mondiali.

Aumenta il livello della cucina italiana: 44 Tre forchette e 35 Tre Gamberi

In questa trentatreesima edizione della Guida Ristoranti d’Italia di Gambero Rosso sono 2480 gli esercizi segnalati con 297 novità. Aumentano le Tre Forchette (44) con 3 nuovi ingressi nell’olimpo della cucina italiana, così come i Tre Gamberi che passano a 35 con 1 nuovo ingresso. 11 i locali che guadagnano Tre Bottiglie, i Tre mappamondi sono 6, così come sono 6 le Tre Coccotte. Aumentano inoltre il numero (49) e le tipologie (24) dei Premi Speciali.

Tre i locali con le Due Forchette Rosse, ossia i locali che hanno le maggiori potenzialità per raggiungere il vertice: Arnolfo a Colle di Val d’Elsa [SI]e Piccolo Lago a Verbania [VB] con un punteggio di 89; Pashà a Conversano [BA] con un punteggio di 88.

Nell’ultimo anno, il ritorno del turismo straniero innamorato delle bellezze e dei sapori italiani ha ridato linfa vitale alla ristorazione. Sono tornati a riempirsi i locali delle grandi città d’arte, ma anche quelli fuori dalle rotte in ogni angolo del nostro Paese. Nuovi investimenti e nuovi progetti hanno spesso visto i protagonisti della cucina italiana in veste di imprenditori. Nonostante il perdurare di una situazione mondiale estremamente critica, soprattutto a livello economico, i grandi professionisti continuano ad impegnarsi sul terreno virtuoso intrapreso già dallo scorso anno: valutazione e riduzione di impatto e sprechi, accorciamento delle filiere, valorizzazione del territorio, ampliamento – quando possibile – dell’autoproduzione, dal piccolo erbario all’orto fino a vere e proprie aziende agricole. Un trend che ha dato ulteriore impulso al vegetale come elemento “nobile” dell’offerta, con risultati sorprendenti in termini di gusto. Non è dunque un caso che per la prima volta la Guida assegna un premio ai migliori tre menu vegetariani individuati su scala nazionale.

Il settore della ristorazione traino per tutto il comparto agroalimentare e la promozione delle nostre produzioni di eccellenza

“Il settore della ristorazione – dichiara Paolo Cuccia, Presidente di Gambero Rosso – è il traino per tutto il comparto agroalimentare. Un servizio indispensabile ma anche una vetrina importante per la conoscenza e la promozione delle nostre produzioni di eccellenza.” “La guida del Gambero descrive la sapienza dei migliori chef che riescono a trasformare le materie prime in piatti che esaltano sapori dei nostri territori. Ogni ingrediente è saggiamente utilizzato per dar vita a creazioni uniche. Un settore su cui le nostre Istituzioni devono mantenere alta l’attenzione con interventi concreti sia dal lato dei costi energetici e fiscali che di strumenti di formazione permanente, come quelli offerti dalla Gambero Rosso Academy, atti a salvaguardare questo fondamentale patrimonio culturale ed economico italiano.”

In occasione della presentazione e premiazione l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato, ha rivolto un saluto istituzionale ai premiati.

TRE FORCHETTE 2023

96

Reale Castel di Sangro [AQ]

95

Osteria Francescana Modena

La Pergola dell’Hotel Rome Cavalieri Roma

94

Le Calandre Rubano [PD]

Piazza Duomo Alba [CN]

Uliassi Senigallia [AN]

93

Cracco Milano

Don Alfonso 1890 Massa Lubrense [NA]

Madonnina del Pescatore Senigallia [AN]

Il Pagliaccio Roma

Enoteca Pinchiorri Firenze

Quattro Passi Massa Lubrense [NA]

St. Hubertus dell’Hotel Rosa Alpina Badia [BZ]

Villa Crespi Orta San Giulio [NO]

Da Vittorio Brusaporto [BG]

92

D’O Cornaredo [MI]

Duomo Ragusa

Pascucci al Porticciolo Fiumicino [RM]

Seta by Antonio Guida Milano

Torre del Saracino Vico Equense [NA]

La Trota Rivodutri [RI]

91

Agli Amici dal 1887 Udine

Enrico Bartolini Mudec Restaurant Milano

Berton Milano

Danì Maison Ischia [NA]

Enoteca La Torre a Villa Laetitia Roma

Idylio by Apreda del The Pantheon Iconic Rome Hotel Roma

Imàgo dell’Hotel Hassler Roma

Dal Pescatore Canneto sull’Oglio [MN]

Casa Vissani Baschi [TR]

90

Andreina Loreto [AN]

Antica Osteria da Cera (NUOVO INGRESSO) Campagna Lupia [VE]

Da Caino Montemerano [GR]

Casa Perbellini (NUOVO INGRESSO) Verona

Taverna Estia Brusciano [NA]

Glass Hostaria Roma

Laite Sappada [UD]

Lido 84 Gardone Riviera [BS]

Lorenzo Forte dei Marmi [LU]

La Madia Licata [AG]

Miramonti l’Altro Concesio [BS]

La Peca Lonigo [VI]

Il Piccolo Principe del Grand Hotel Principe di Piemonte Viareggio [LU]

Signum (NUOVO INGRESSO) Salina [ME]

TRE GAMBERI 2023

Angiolina Pisciotta [SA]

Antica Osteria del Mirasole con Locanda San Giovanni in Persiceto [BO]

Antichi Sapori Andria [BT]

L’Arcangelo Vino e Cucina Roma

Armando al Pantheon Roma

Armidda Abbasanta [OR]

Masseria Barbera Minervino Murge [BT]

La Brinca Ne [GE]

Da Burde Firenze

Ai Cacciatori Cavasso Nuovo [PN]

Il Capanno Spoleto [PG]

Agriristorante Il Casaletto Viterbo

Da Cesare Roma

Consorzio Torino

Al Convento – Casa Torrente Cetara [SA]

Caffè La Crepa Isola Dovarese [CR]

Ai Due Platani Parma

Futura Osteria Monteriggioni [SI]

Grappolo d’Oro Roma

La Madia Brione [BS]

Locanda Mariella Calestano [PR]

Nerodiseppia Trieste

Osteria Ophis Offida [AP]

All’Osteria Bottega Bologna

Osteria del Treno Milano

Pretzhof Val di Vizze/Pfitsch [BZ]

La Sangiovesa Santarcangelo di Romagna [RN]

Sora Maria e Arcangelo Olevano Romano [RM]

Stella (NUOVO INGRESSO) Perugia

Lo Stuzzichino Massa Lubrense [NA]

Tischi Toschi Taormina [ME]

Trippa Milano

Vecchia Marina Roseto degli Abruzzi [TE]

Osteria della Villetta dal 1900 Palazzolo sull’Oglio [BS]

Vino e Cibo Senigallia [AN]

TRE BOTTIGLIE 2023

La Baita Faenza [RA]

Enoteca Bruni Firenze

Le Case della Saracca Monforte d’Alba [CN]

CIZ – Cantina e Cucina Milano

Del Gatto Anzio [RM]

Al Donizetti Bergamo

ilwinebar Trimani Roma

Enoteca Marcucci Pietrasanta [LU]

Trattoria Da Nando Mortegliano [UD]

Enoteca Quattro Ruote Montalto di Castro [VT]

Salumeria Roscioli Roma

TRE MAPPAMONDI 2023

Dao Restaurant Roma

Gong Oriental Attitude Milano

IYO Milano

Moi Omakase (NUOVO INGRESSO) Prato

Il Vizio Perugia

Wicky’s Innovative Japanese Cuisine Milano

TRE COCCOTTE 2023

Amo Venezia

CUCINA.eat (NUOVO INGRESSO) Cagliari

Lanzani Bottega & Bistrot Brescia

Spazio Niko Romito Bar e Cucina Roma

Baccano Roma

Divinity Terrace del The Pantheon Iconic Rome Hotel Roma

Premio speciale cuoco emergente

JORG GIUBBANI Orto By Jorg Giubbani Moneglia [GE]

Premio Speciale La Novità Dell’anno

Chic Nonna di Vito Mollica Firenze

Premio speciale il ristoratore dell’anno

Giancarlo Perbellini Casa Perbellini Verona