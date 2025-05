“Di Freisa in Freisa” una festa del vino per far conoscere il patrimonio enogastronomico e culturale del territorio di Chieri

Sabato 10 maggio la quindicesima edizione di “Di Freisa in Freisa”: degustazioni guidate con i vini dei produttori del Consorzio e alcune etichette “ospiti”, appuntamenti culturali e artistici. A completare il programma la “Cena di Gala sotto le stelle” per assaporare la tradizione eno-gastronomica del territorio,

Una intera giornata per immergersi in un’area del Piemonte ricca di sapori, di arte e di cultura, con un occhio attento verso le problematiche sociali e un sostegno concreto alle realtà benefiche del territorio: è questa la promessa di “Di Freisa in Freisa” la manifestazione del Comune di Chieri organizzata dal Consorzio di Tutela e Valorizzazione delle DOC Freisa di Chieri e Collina Torinese con l’obiettivo di rendere omaggio alla Freisa e promuovere il territorio e le sue numerose eccellenze in programma sabato 10 maggio a Chieri.

“Oltre ad essere uno dei vini storici del Piemonte, conosciuto e apprezzato per la sua grande varietà e qualità, la Freisa riveste un fondamentale ruolo di ambasciatore del proprio territorio – Racconta Matteo Rossotto, Presidente del Consorzio di Tutela e Valorizzazione delle DOC Freisa di Chieri e Collina Torinese – “Di Freisa in Freisa da sempre si pone proprio questo obiettivo: attraverso la festa di questo vino simbolo vuole far conoscere la città di Chieri e i suoi dintorni, le sue bellezze architettoniche così come la sua storia, ma anche il tessuto produttivo, culturale, artistico che ne costituisce l’autentico patrimonio da tutelare e promuovere con orgoglio”.

“Un vitigno e un vino non sono solo un vitigno e un vino. Sono espressioni dello spirito di un territorio, sono i simboli di una comunità, perché sui tralci come nei calici la cultura materiale incontra quella immateriale – dichiarano il sindaco Alessandro Sicchiero e l’Assessora alla Promozione del Territorio Antonella Giordano – Grazie a “Di Freisa in Freisa” ogni anno festeggiamo un’eccellenza delle nostre colline, offrendo ai visitatori l’occasione di conoscere Chieri, grazie ad un ricco programma di iniziative enogastronomiche e culturali in grado di coinvolgere un vasto pubblico”.

Cuore nevralgico della manifestazione sarà la centralissima Piazza Cavour che, a partire dalle 12, aprirà i battenti con “Note e calici di Freisa”. Un grande spazio dedicato ai sapori e alla musica con oltre 20 cantine presenti, tra cui le cantine del Consorzio che metteranno in “mostra” le proprie etichette di Freisa e dei vini della Collina Torinese, proponendo degustazioni guidate in modalità walk around tasting. Un viaggio nel cuore enologico del torinese reso ancora più dalla presenza dell’Enoteca Regionale dei Vini della Provincia di Torino, che con il suo banco degustazione dedicato inviterà all’assaggio dei vini “ospiti” della provincia di Torino.

E se la Freisa, i vini della Collina torinese e le altre etichette del territorio saranno i protagonisti, altrettanto interessanti si preannunceranno le proposte gastronomiche che animeranno la piazza. Un insieme di cucine di strada provenienti dal chierese e dall’astigiano, proporranno infatti una grande varietà di tipicità locali tutte da gustare: dagli agnolotti agli hamburger di fassona piemontese, dai taglieri di salumi e formaggi DOP piemontesi ai panini farciti con spalla di suino piemontese, pancetta cotta nel barolo e altre prelibatezze, dalle frittelle di mele al Galucio d’cher, dolce specialità chierese realizzata con i ritagli dell’impasto del pane arricchito con burro e zucchero. Non mancherà una proposta di birre artigianali con due Maestri del Gusto: il chierese Filodilana e il Birrificio Pinerolese.

Uno dei momenti più attesi della XV edizione di “Di Freisa in Freisa” sarà sicuramente la “Cena di Gala sotto le stelle”, a partire dalle ore 20 in Piazza Umberto I, nel cuore del borgo piemontese sotto il celebre Arco Trionfale simbolo della città. Un appuntamento eccezionale che vuole valorizzare le tipicità gastronomiche del territorio, a cominciare naturalmente dalla Freisa di Chieri che per l’occasione sarà abbinata al menù a base di prodotti del Distretto del Cibo del Chierese-Carmagnolese. A guidare con mano esperta e creativa i partecipanti in questo itinerario all’insegna dei sapori sarà il chierese Eddy Vara, Head Chef della cucina italiana in eventi internazionali. A lui il compito di abbinare la tradizione delle antiche ricette con l’estro innovativo dell’arte culinaria contemporanea: dalla brisè con uovo di quaglia e asparagi al vitello all’antica maniera in salsa tonnata, agli agnolotti al plin ai tre arrosti con burro di montagna, timo e nocciole. Dalla Guancia di manzo “Razza Piemontese” alla Freisa di Chieri con asparagi di Santena e carote dell’orto fino alla panna cotta “Fior di latte” fragole e coulis. Non mancherà un menù pensato appositamente per i vegetariani. Ad accogliere gli ospiti e a servire la cena saranno gli studenti dell’Istituto Alberghiero Bobbio di Carignano e dell’Istituto Alberghiero Colombatto di Torino, che avranno così l’opportunità di testare direttamente “sul campo” le teorie apprese durante il loro percorso formativo.

Tra una portata e l’altra, andrà in scena lo spettacolo “Note di Vino”, un’esperienza di degustazione musicale unica nel suo genere, ideata e diretta da Francesco Quarna e Maurizio Rossato di Radio Deejay. Ogni etichetta degustata durante la cena sarà abbinata anche a un brano musicale che rispecchia il carattere, il ritmo, il mood, i profumi del vino stesso: un racconto eno-musicale che vuole coinvolgere i partecipanti a livello multisensoriale.

La “Cena di Gala sotto le stelle” sarà anche una grande occasione di solidarietà: parte del ricavato sarà infatti devoluto per sostenere il Progetto “Aiuta CRI aiuta” della Croce Rossa Italiana sostenendo la raccolta fondi per la riqualificazione artistica dei locali del pronto soccorso dell’ospedale di Chieri. Info sul sito www.difreisainfreisa.it.