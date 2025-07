De Agostini, quarta generazione al vertice: i fratelli Enrico e Nicola Drago presidente e vice con le stesse deleghe

L’assemblea del gruppo ha nominato Enrico Drago presidente esecutivo e Nicola Drago vicepresidente esecutivo. “È il frutto di un processo graduale, di una governance impostata negli ultimi vent’anni dalla terza generazione”, afferma il primo. Via libera al bilancio 2024

Quarta generazione al vertice. L’assemblea del gruppo De Agostini e la famiglia con i suoi 57 azionisti di terza e quarta generazione hanno nominato il nuovo consiglio di amministrazione composto da Enrico Drago, presidente esecutivo e Nicola Drago, vicepresidente esecutivo con deleghe “sostanzialmente equivalenti”.

Una governance a due che dovrà condurre nel futuro il gruppo. “È il frutto di un processo graduale, di una governance impostata negli ultimi vent’anni dalla terza generazione con nostro padre Marco Drago, e condivisa da tutta la famiglia”, afferma Enrico Drago.

Oltre a Enrico e Nicola Drago, il cda è composto da Paolo Albertini, Pietro Boroli, Mario Cesari, Carlo Ferrari Ardicini, Giovanna Gregori, Lorenzo Pellicioli, Marco Sala, Francesca Signorelli e Paolo Tacchini.

De Agostini: via libera al bilancio 2024

De Agostini ha chiuso il 2024 con ricavi netti in leggero aumento (+1%) a 2,72 miliardi di euro. La società sottolinea che le linee di business Gaming e Digital di Igt sono state riclassificate nel 2024 nella voce “Risultato Netto delle attività cedute / discontinue” e coerentemente anche il conto economico 2023 è stato proformato ai fini comparativi.

L’ebitda ammonta a 1,1 miliardi (pari al 40,3% dei ricavi netti), in lieve decremento rispetto al 2023, mentre il risultato netto di gruppo è positivo per 158 milioni e risultato netto consolidato è positivo per 441 milioni, entrambi in significativo incremento rispetto al 2023.

La posizione finanziaria netta è negativa per -4,7 miliardi, in lieve incremento rispetto al 2023, principalmente per i nuovi investimenti effettuati da De Agostini in Venchi e Content Group. Per quanto riguarda la Capogruppo De Agostini, l’utile netto registrato nel 2024 è stato pari a circa 83 milioni.