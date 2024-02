Cubogas (Snam): visita del Most allo stabilimento di Cherasco per promuovere la mobilità sostenibile

Il Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile ha visitato lo stabilimento Cubogas di Cherasco per promuovere la mobilità sostenibile e visionare i progetti dell’azienda nel campo dell’idrogeno

Ieri si è tenuto un incontro tra i rappresentanti del Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile (MOST) e i dirigenti della società Cubogas, controllata interamente da Greenture e appartenente al Gruppo Snam.

L’incontro, avvenuto presso lo stabilimento Cubogas di Cherasco, è stato un’opportunità di collaborazione e condivisione tra l’azienda del gruppo con sede a San Donato Milanese e la Fondazione MOST, di cui Snam è socio fondatore.

L’impegno di Cubogas

Cubogas, azienda specializzata nelle soluzioni tecnologiche di compressione per gas naturale, biometano e idrogeno per autotrazione e altre applicazioni, è attivamente coinvolto in quattro progetti di ricerca nel programma del Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile (MOST). Questi progetti mirano a sviluppare soluzioni di compressione per l’idrogeno destinate alla mobilità.

I progetti di Cubogas

La soceità ha condiviso con il MOST i progressi compiuti nella progettazione e sviluppo di un prototipo di compressore verticale oil-free per l’idrogeno, nell’ambito del progetto “SPOKE 12 Innovative Propulsion”. L’incontro rappresenta il primo momento di divulgazione esterna dei progressi ottenuti fino ad ora nel live testing di questo prodotto. Questa tecnologia sarà fondamentale come “cuore pulsante” delle stazioni di rifornimento stradali per veicoli alimentati ad idrogeno.

Cubogas ha anche presentato ulteriori soluzioni tecnologiche in fase di “live testing” presso il sito produttivo e destinate alla compressione di Idrogeno. Queste includono il compressore idraulico Booster con una capacità di 80 kg/ora e il compressore “slow-fill” Fuel Maker Big Q H2 con una capacità di 1 kg/ora.

“L’incontro presso lo stabilimento di Cubogas a Cherasco è stato molto positivo. Abbiamo avuto la possibilità di approfondire i progressi compiuti dall’azienda in particolare nello ‘Spoke 12 Innovative Propulsion’ grazie alle soluzioni tecnologiche attualmente in fase di sviluppo e finalizzate alla compressione di idrogeno per la mobilità – ha commentato Gianmarco Montanari, Direttore Generale Most – “La collaborazione strategica con Snam all’interno del Centro Nazionale Most contribuisce alla promozione di energie pulite e all’adozione responsabile di fonti alternative anche nei settori legati alla mobilità di persone e merci”.

“L’obiettivo di Cubogas, come per Greenture, è di rafforzare le infrastrutture sostenibili sull’intera catena del valore: dallo stoccaggio, al trasporto fino agli utilizzatori finali come ad esempio le stazioni di rifornimento. Condividiamo l’impegno di MOST che punta, attraverso l’unione sinergica di know how diversi, al consolidamento di un processo di sviluppo dell’Idrogeno che consenta una solida ed efficace transizione verde per il raggiungimento della neutralità carbonica entro il 2050” ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Cubogas, Gianfranco Malvicini.