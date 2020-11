Covid-19, Bergamo sostiene la campagna #iomitesto

La campagna #iomitesto di Italiaonline, sostenuta dal Comune di Bergamo, nasce per sensibilizzare i cittadini sull’importanza di eseguire test diagnostici per scoprire se si è positivi al Covid-19.

Si chiama #iomitesto. La nuova campagna di comunicazione di Italiaonline che il Comune di Bergamo ha deciso di sostenere per sensibilizzare circa l’importanza di eseguire test diagnostici per scoprire la positività o meno al Covid-19.

Dal claim semplice e diretto: “Gli esami non finiscono mai, ma ci fanno andare avanti”. E dalla durata di tre mesi, la campagna è realizzata da IOL Agency Services, con il concept creativo della società Altrimedia, con il sostegno del Comune di Bergamo e il patrocinio di FismeLab (Federazione delle società scientifiche italiane nel settore della medicina di laboratorio).

Soprattutto in questo momento, contrastare la diffusione dei contagi assume una rilevanza fondamentale. Non sempre basta seguire le regole che ormai dovrebbero essere diventate delle vere e proprie abitudini. Inoltre, si può contrarre la malattia senza aver sviluppato alcun sintomo. Eseguire test diagnostici non solo protegge noi stessi, ma anche gli altri.

Fare un esame clinico è sempre una seccatura, un fastidio, talvolta un motivo di ansia o paura, sentimenti che affiorano anche in tutti gli esami che affrontiamo nella nostra vita, da quelli scolastici ai test per la patente, dai colloqui di lavoro alle sfide sportive. Però, ogni esame che facciamo ci fa andare avanti nella vita. Da qui il claim della campagna.

Testarsi è importante perché qualsiasi sia il risultato, la consapevolezza aiuta a superare paure, a capire come proteggere i propri cari e le persone che abbiamo intorno, a continuare a combattere il virus.

Dopo l’emergenza sanitaria della primavera scorsa, l’Amministrazione comunale di Bergamo, insieme a diversi partner privati, ha offerto 25mila test sierologici gratuiti ai propri concittadini e sono stati messi a punto strumenti di monitoraggio a distanza, come la web app Oggicomestai.it, riattivata nei giorni scorsi per verificare in tempo reale la presenza di sintomi di Covid-19 su tutto il territorio provinciale.