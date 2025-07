Borsa oggi 11 luglio: Europa in calo dopo i dazi Usa al Canada e sui timori della lettera di Trump. Milano la peggiore con banche e auto – DIRETTA

Torna a regnare estrema cautela sulle Borse europee che viaggiano in calo nell’attesa che arrivi oggi la lettera di Trump all’Ue dopo l’annuncio a sorpresa del tycoon. Anche Milano arretra, appesantita da banche e auto. Cambio euro-dollaro in calo – Segui la DIRETTA

Borse europee in rosso, nel giorno in cui la Ue riceverà la lettera dell’amministrazione Usa che quantificherà i dazi bilaterali che dal 1° agosto colpiranno l’Europa in assenza di un accordo. Cedono dunque Milano, la peggiore sotto i 40mila punti, ma anche Francoforte, Parigi e Londra, con gli investitori preoccupati per l’inasprirsi della politica commerciale americana.

Trump, infatti, ha anche detto di voler imporre dazi generalizzati del 15% o del 20% sulla maggior parte dei partner commerciali e in più ha fissato tasse doganali al 35% sulle merci canadesi a partire da agosto. Riflettori accesi sui fronti di guerra e in particolare sull’Ucraina, dopo l’incontro in Malesia tra il ministro degli esteri russo, Serghei Lavrov, e il segretario di Stato americano, Marco Rubio. Trump, inoltre, ha preannunciato che lunedì rilascerà “un’importante dichiarazione” sulla Russia, sostenendo intanto di essere rimasto deluso dalle decisioni prese dal presidente, Vladimir Putin.

A Piazza Affari il Ftse Mib arretra, appesantito dalle vendite sui titoli più esposti all’export, a partire da Stellantis, Moncler, Campari e Stm. Vendite anche sulle banche conBanco Bpm in fondo al listino, in attesa della decisione del Tar sul ricorso contro il golden power di Unicredit, che sconta l’invito di Berlino a desistere dalla scalata a Commerzbank. Debole anche Mediobanca nel giorno in cui il cda dirà la sua sull’offerta di Mps, così come Bper, nell’ultimo giorno dell’offerta, ormai andata in porto, sulla Popolare di Sondrio. Male anche Iveco, dopo i rumors di Bloomberg sul fatto che Leonardo avrebbe presentato un’offerta da 1,6 miliardi, inferiore alle attese, per la divisione Defence.

Sul fronte valutario, l’euro passa di mano a 1,1601 dollari, mentre il dollaro-yen è pari a 146,86. Il Bitcoin continua ad aggiornare nuovi record dopo aver superato, ieri, la soglia di 118 mila punti. Sale anche l’oro: il future segna un progresso dello 0,55% portandosi a 3.343 dollari all’oncia. Intanto il petrolio guadagna terreno: il wti vale 66,99 dollari al barile. Il gas è stabile a 34,91 euro al megawattora sulla piattaforma Ttf di Amsterdam.