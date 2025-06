EDP sigla una partnership con IGAT Gruppo SIAD per realizzare il suo più grande impianto solare con stoccaggio in Italia

L’impianto sarà in grado di produrre 3,5 GWh di energia pulita e di immagazzinarla in un sistema di batterie (BESS) con una capacità di 1 MWh, consentendo a IGAT di aumentare la propria quota di energia sostenibile da fonti rinnovabili

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicatostampa diffuso da Edp.

IGAT, azienda chimica italiana appartenente al Gruppo SIAD, specializzata nella produzione di gas industriali come ossigeno, azoto e argon, ed EDP Energia Italia, divisione italiana del gruppo EDP e leader europeo nella generazione solare distribuita, hanno siglato una partnership per realizzare un impianto fotovoltaico a generazione distribuita (DG), il più grande di EDP in Italia integrato con un sistema di stoccaggio.

L’impianto solare verrà installato presso il sito industriale di IGAT, nella provincia di Caserta, e avrà una capacità totale di 2,5 MWp, aumentando la flessibilità nella gestione energetica e accelerando il percorso di decarbonizzazione. IGAT ha recentemente ottenuto un finanziamento dal PNRR National Recovery and Resilience Plan per il suo progetto “Green Hydrogen”, che produrrà idrogeno verde attraverso un elettrolizzatore alimentato dall’impianto fotovoltaico di EDP.

L’impianto solare, la cui entrata in funzione è prevista entro l’anno, sarà composto da oltre 3.400 pannelli fotovoltaici installati presso le strutture di IGAT e genererà circa 3,5 GWh di energia all’anno. Parallelamente, il sistema di stoccaggio avrà una capacità installata di 1 MWh, permettendo di immagazzinare l’energia prodotta in eccesso nei momenti di bassa domanda e renderla disponibile quando necessario. Questa capacità consentirà di accumulare energia per un massimo di due ore a piena potenza.

Grazie a questa soluzione, il sito produttivo ridurrà la dipendenza dalla rete elettrica e beneficerà di una riduzione dei costi energetici, abbattendo al contempo le emissioni di CO₂ di oltre 1.100 tonnellate all’anno, l’equivalente della quantità di anidride carbonica assorbita da oltre 7.000 alberi.

Massimo Iorio, Amministratore Delegato di IGAT, spiega: “I progetti legati alla sostenibilità e alla tutela ambientale sono diventati fondamentali per la nostra azienda, in linea con la visione del Gruppo SIAD. La partnership con EDP, affidabile e professionale, ci permette di consolidare i nostri obiettivi. L’energia pulita offre vantaggi economici e di sostenibilità, grazie a queste iniziative continua il nostro percorso per una maggiore tutela ambientale.”

“Questo progetto dimostra l’impegno di EDP nella transizione energetica in Italia e nella fornitura di soluzioni sostenibili ed economicamente vantaggiose ai nostri clienti. Siamo orgogliosi di collaborare con il Gruppo SIAD per supportare la decarbonizzazione di un settore industriale strategico e contribuire a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. L’integrazione dei sistemi di stoccaggio nella generazione decentralizzata è fondamentale per sfruttare appieno le fonti rinnovabili, garantire la stabilità della rete e aumentare l’indipendenza energetica. Con quasi 150 MWp di capacità contrattualizzata in tutta Italia, EDP sta promuovendo iniziative che portano benefici duraturi alle comunità locali e all’ambiente” sottolinea AntonioRicciardi, responsabile della divisione Client Solutions di EDP in Europa.

IGAT, Industria Gas Tecnici S.p.A., fondata nel 1991, è entrata a far parte del Gruppo SIAD nel 2020. Situata strategicamente nel centro-sud Italia, IGAT è uno dei principali produttori di gas criogenici industriali della regione. Grazie alla sua posizione, può facilmente servire i principali insediamenti industriali. Per soddisfare le esigenze dei grandi clienti, IGAT ha continuamente aumentato la sua capacità produttiva.

EDP è attivamente impegnata nello sviluppo di progetti solari e di stoccaggio in Europa, collaborando con clienti che spaziano dalle piccole e medie imprese fino a grandi realtà industriali.

Questa partnership rappresenta un passo concreto verso una transizione energetica sostenibile, dimostrando come le collaborazioni tra grandi operatori del settore energetico e realtà industriali come il Gruppo SIAD, attente ad uno sviluppo sostenibile, possano accelerare l’adozione di fonti rinnovabili e favorire l’implementazione di pratiche più sostenibili e responsabili.