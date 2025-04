Areti: al via piano da 10 milioni di euro per l’illuminazione pubblica di Roma

Previsti interventi di ammodernamento e potenziamento della rete, dal centro alla periferia. Potenziamento illuminazione stradale con raddoppio delle lampade sui Lungotevere. Più luce in 17 stazioni metro e ferroviarie. A febbraio lanciata l’APP Illumina Roma per segnalare in tempo reale i punti luce che necessitano manutenzione

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa del gruppo Acea:

Roma, 4 aprile 2025 –Un piano da 10 milioni di euro per l’illuminazione pubblica di Roma. Areti, società del Gruppo ACEA che gestisce per conto del Comune la rete elettrica della Capitale, ha avviato una serie di interventi per ammodernare e potenziare il sistema di luci in città.

A Roma Areti gestisce ed effettua manutenzioni su più di 205 mila punti luce e su una rete di illuminazione pubblica di oltre 8.200 km in un territorio che si estende per 1.290 km2, superficie equivalente alla somma di 8 città italiane come Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Catania, Palermo.

Il piano prevede diverse tipologie di intervento, realizzabili grazie a fondi giubilari: dall’ammodernamento della rete elettrica, al potenziamento della qualità della luce fino a dotare di una nuova illuminazione ben 17 stazioni ferroviarie e metro, dal centro alla periferia.

Per quanto riguarda l’ammodernamento della rete ecco gli interventi previsti: 1. Piazza Grazioli 2. Via dei Sediari 3. Via dei Filippini 4. Via dell’arco del Monte 5. Via del Cardello 6. Piazza Vittorio Emanuele II 7. Via dell’esquilino 8. Via di San Giovanni in Laterano 9. Piazza di San Giovanni in Laterano 10. Viale Manzoni 11. Viale Carlo Saviotti 12. Piazza di Porta San Giovanni 13. Via Giuseppe Zanardelli 14. Via del Collegio Capranica 15. Vicolo dei Modelli 16. Largo dei Lombardi 17. Borgo Sant’Angelo 18. Viale Giulio Cesare 19. Via IV Novembre 20. Via della Lungara 21. Piazza d’Aracoeli 22. Piazza Lovatelli 23. Via di Ponte Rotto (Petroselli) 24. Via Matteo Renato Imbriani 25. Via Anicia (Trastevere) 26. Via Arbia (Trieste) 27. Via Flaminia 28. Piazza Gondar (Libia) 29. Via del S. Cuore di Maria (Euclide) 30. Largo Arrigo VII (Aventino) 31. Largo dell’Amba Aradam 32. Piazza Sabazio.

Gli interventi di “qualità della luce” prevedono un potenziamento dell’illuminazione pubblica. Qui di seguito le azioni previste: 1. Lungotevere Tor di Nona 2. Lungotevere dei Vallati 3. Via Cavour 4. Largo Corrado Ricci, Via Cavour 5. Via Giolitti 6. Aree Limitrofe Santa Maria Maggiore 7. Via Labicana 8. Potenziamento incroci Via Manzoni 9. Potenziamento Illuminazione Marciapiedi di Viale Manzoni 10.Lungotevere Marzio 11. Zanardelli, Tor Sanguigna, Corso Rinascimento 12. Via/Largo Del Tritone 13. Largo Goldoni 14. P.zza Pasquale Paoli, Ponte Vittorio Emanuele II, Lungotevere degli Altoviti 15. Via Barletta 16. Lungotevere Gianicolense 17. Lungotevere In Augusta 18. Via Nemorense 19. Belvedere Romolo e Remo 20. Lungotevere Sangallo, Lungotevere dei Tebaldi 21. Largo dei Fiorentini e Via Acciaioli 22. Piazza Porta Maggiore 23. Piazzale Colosseo.

Le stazioni ferroviarie e della metropolitana che saranno interessate dal piano sono: 1. Metro A – Stazione Anagnina 2. Metro B – Stazione Laurentina 3. Metro C – Stazione Finocchio 4. Metro C – Stazione due Leoni-Fontana Candida 5. Metro B – Monti Tiburtini 6. Metro B – Cavour Suburra 7. Metro B – Palasport 8. Metro B – Circo Massimo 9. Metro B – Pietralata 10. Metro B – Cavour Lanza 11. Metro B – Piazza Stazione Enrico Fermi 12. Stazione Ferroviaria Lido Centro – Roma Lido 13. Stazione Ferroviaria Stella Polare – Piazza Vega 14. Stazione Ferroviaria Serenissima 15. Stazione Ferroviaria Vitinia – Roma Lido 16. Stazione Ferroviaria Ottavia 17. Stazione Ferroviaria Centro Rai.

Previsti anche interventi sul fronte dell’illuminazione artistica per il Tempio di Minerva Medica in via Giolitti e per Porta Maggiore.

Areti ricorda che lo scorso febbraio è stata lanciata la nuova APP Illumina Roma per segnalare, in tempo reale tramite cellulare e tablet, i punti luce sul territorio per i quali sono necessari interventi di manutenzione. L’APP consente di ottimizzare la gestione delle segnalazioni e migliorare il servizio attraverso la partecipazione attiva e il coinvolgimento dei cittadini, rendendoli parte attiva del miglioramento. Oltre all’APP, è possibile inviare segnalazioni sia tramite il sito di Areti (www.areti.it) sia al numero verde 800 00 66 77, attivo H24 7 giorni su 7.

Contatti Gruppo ACEA

Ufficio Stampa

Tel. +39 06 57997733

ufficio.stampa@aceaspa.it – www.gruppo.acea.it