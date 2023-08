Clima e informazione: “Raccontare la verità scientifica è un dovere della stampa”. Appello delle Associazioni rinnovabili

Il Coordinamento FREE che riunisce decine di Associazioni delle rinnovabili “bacchetta” la stampa che omette le ricerche scientifiche. Una dura lettera aperta dopo quella di 100 scienziati e gli appelli del Presidente Mattarella e di Papa Francesco

“I cambiamenti climatici non gestiti distruggeranno il rapporto tra l’uomo e il pianeta. Trasformerebbero dove abbiamo potuto vivere e come potremmo vivere la nostra vita ” disse lo scienziato americano James Hansen al World Economic Forum di Davos del 2013. Un’affermazione che fece il giro del mondo fondata su studi e previsioni. Allora, quegli studi cominciavano a girare nei circoli economici di mezzo mondo suscitando panico, ma anche interesse per cambiare l’economia mondiale. Gli accordi di Parigi sul clima sarebbero arrivati due anni sopo nel 2015. Gli anni sono passati tra alti e bassi, buone rivendicazioni e Conferenze fallite, tra movimenti ambientalisti giusti e correnti di pensiero (?) negazioniste, come va di moda oggi. Il cambiamento climatico è un fatto. Quando i mass media affrontano temi legati al clima è necessario “non trattare notizie scientificamente provate riguardanti il cambiamento climatico come semplici opinioni da verificare o mettere in discussione”. Giornali, tv, siti di informazione hanno il dovere professionale- oltre che deontologico- di “fornire una corretta rappresentazione di cause e effetti del cambiamento climatico”.

Approfondire sempre le cause all’origine dei fenomeni

Per quale motivo bisogna ricordare questi fondamentali a chi per professione ha scelto di informare gli altri comuni cittadini ? Perché “l’informazione sulle tematiche connesse al cambiamento climatico non sempre viene fornita con il dovuto rigore scientifico e con un adeguato livello di approfondimento delle cause, degli effetti e delle soluzioni” rispondono dal Coordinamento FREE, l‘Associazione Italiana delle fonti rinnovabili. Presieduta da Livio de Santoli con un prestigioso board con Francesco Ferrante ( vice Presidente) Gianni Silvestrini e Giovan Battista Zorzoli (Presidenti onorari), Roberto Murano ( Segretario generale), l’Associazione ha deciso di rivolgersi direttamente alla stampa italiana. I giornalisti non sempre fanno bene il proprio mestiere allorché trattano argomenti sì complessi, ma molto studiati. In principio ci sono le notizie, poi le fonti, la preparazione, il confronto, il rispetto per chi legge o ascolta. Non dovremmo essere all’anno zero. Il Coordinamento FREE è tra le organizzazioni più sensibili e battagliere in Europa sulla riconversione energetica e il climate hange. Eppure, ha scritto una lettera aperta ai media italiani richiamandoli alla responsabilità per una seria informazione. Il clima che cambia non è un’opinione ma è scienza e la buona informazione è un punto cruciale nella lotta ai cambiamenti climatici. “In Italia viviamo solo una piccola parte di ciò che sta avvenendo in tutto il mondo”. Un esempio sono le alte temperature del mese di giugno, tra le più calde in assoluto da quando si registrano le temperature. “Questo intensificarsi degli effetti del cambiamento climatico fa riflettere sulla responsabilità che ciascuno di noi ha per fare in modo che l’azione collettiva di contrasto al clima che cambia sia la più efficace e rapida possibile” si legge nella lettera. Qualcuno bara ? Per interesse, per impreparazione, per malvezzo ? I mezzi di informazione sono responsabili di ciò che scrivono e diffondono. Il punto vero, da sciogliere, è che la massa delle notizie non sempre ha un origine controllata e verificata. Il web è una miscela eterogenea che trasferisce la selezione delle notizie all’internauta operazione fallace che non potrà mai essere veritiera. Nelle redazioni e nell’organizzazione del lavoro, poi, c’è una specifica responsabilità dei giornalisti e degli editori : chi scrive, di cosa, quanto ne sa ? La crisi dei giornali è una crisi di qualità in particolare, come in questa fattispecie, si portano sul mercato informazioni su fatti epocali.

Gli appelli di Mattarella e di Papa Francesco

L’ ansia di fare effetto sul pubblico sta minando alla radice la credibilità dell’informazione. E’ di pochi giorni fa l’altra lettera aperta ai media firmata da 100 scienziati italiani che inizia in questo modo, ricorda il Coordinamento FREE: “Giornalisti, parlate delle cause della crisi climatica e delle sue soluzioni. Omettere queste informazioni condanna le persone al senso di impotenza, proprio nel momento storico in cui è ancora possibile costruire un futuro migliore. I media italiani parlano ancora troppo spesso di “maltempo” invece che di cambiamento climatico”. Come se non bastasse, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è sentito in dovere di richiamare l’attenzione sia a livello Paese, sia con i Capi di Stato dei Paesi Mediterranei, sollecitando tutti a non sottovalutare ciò che sta succedendo. E Papa Francesco da Lisbona, rivolto ai giovani, ha detto che non c’è più tempo da perdere. Possibile che l’informazione sia così superficiale da negare la scienza, le evidenze climatiche che colpiscono tutto e tutti. Anche le cronache andrebbero costruite in maniera più dettagliata, senza fare sfregio alla verità. Quale attendibilità può vantare una categoria professionale con un Ordine a sua tutela, che si sente dire da scienziati ed imprenditori di attenersi ” al valore scientifico delle informazioni che vengono date, senza lasciare la possibilità di libera interpretazione di ciò che oggi la comunità scientifica ha stabilito essere vero” ? Tutta l’informazione italiana è in preda a un delirante stravolgimento sui mutamenti climatici e sulla necessità di rivedere da cima a fondo il rapporto tra l’uomo e il pianeta, come diceva Jansen,dieci anni fa ? No. Le cose vanno studiate, verificate, esposte con chiarezza per informare, non per fare l’esatto contrario.

Una critica non è una censura

” Perché la nostra critica non sembri eccessivamente generalizzata, riconosciamo il valore fondamentale che svolgono i media nel diffondere una seria cultura ambientale e nel far capire l’importanza della transizione energetica senza alcuna volontà di censura” scrive il Coordinamento FREE. Lo squarcio aperto dall’organizzazione ambientalista è benefico perché bisogna prendere atto della responsabilità che si ha nel fornire una buona rappresentazione di cause e effetti. Si avverte una mancanza di rigore narrativo che genera quel dannoso negazionismo, tipo la terra è piatta e alla fine si cade giù. Angelo Bonelli leader dei Verdi probabilmente ha esagerato nel chiedere l’introduzione nel codice penale italiano del reato di negazionismo climatico. Colpirebbe molti operatori della comunicazione, troppe volte -va detto a loro discolpa- a digiuno delle cose di cui parlano, mentre l’informazione è lo specchio della realtà. Non cambiarla a proprio piacimento perché in fondo le notizie hanno anche le gambe corte. E’ forse il caso di ricordare la nota frase di Indro Montanelli, ” chi vorrà fare il giornalista, si ricordi di scegliere il proprio padrone: il lettore”. Anche se gli capita di scrivere di clima ed ambiente, caro vecchio Maestro.