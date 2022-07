Christie’s Ventures: il nuovo fondo di investimento per la blockchain nell’arte

Christie’s annuncia il lancio di Christie’s Ventures, un nuovo fondo di investimento che fornirà risorse finanziarie e supporto di esperti alle società di tecnologia emergente e FinTech che creano soluzioni rilevanti per il mercato dell’arte

Christie’s Ventures lavorerà al fianco di queste società in portafoglio per contribuire ad accelerare i loro progressi, promuovendo contemporaneamente le attività di Christie’s nella presentazione, istruzione e vendita di belle arti e beni di lusso. Inizierà esplorando tre grandi categorie: innovazione Web3.0, prodotti finanziari legati all’arte e soluzioni e tecnologie che consentono il consumo senza interruzioni dell’arte. La nostra prima società in portafoglio si inserisce perfettamente in questo spettro: LayerZero Labs, una società di interoperabilità cross-chain con una visione forte e un modello di business all’interno di un ampio mercato indirizzabile. L’azienda ridurrà l’attrito nella capacità di un cliente di spostare le risorse tra blockchain.

Blockchain, NFT e Art+Tech

Christie’s h una lunga storia nella promozione dell’innovazione tecnologica, lanciando le offerte online nel 2006 ed essendo la prima casa d’aste internazionale a tenere aste dedicate esclusivamente online nel 2011. Più recentemente, il live streaming di aste multisito di Christie, gli strumenti di realtà aumentata, il supporto per il digitale NFT l’arte e il pluripremiato marketing digitale hanno reso l’azienda più accessibile e resiliente. La a serie Art+Tech Summit di Christie ha gà presentato in anteprima la sua quinta edizione a New York, offrendo una piattaforma di prim’ordine per il pubblico e i leader di mercato per esplorare idee stimolanti e impegnarsi nel dialogo tra i settori.

Christie’s Ventures si baserà su queste esperienze per consolidare ulteriormente la posizione di Christie’s come leader nel suo campo

LayerZero Labs è stata Fondata nel 2021, la visione di LayerZero è quella di creare una comunità di sviluppatori cross-chain, costruendo applicazioni decentralizzate che non siano più vincolate dalle singole capacità blockchain. Con il protocollo di messaggistica semplice e generico di LayerZero, i costruttori svilupperanno applicazioni decentralizzate a catena incrociata progettate per unificare la potenza delle singole blockchain.

Devang Thakkar, il nuovo Global Head di Christie’s Ventures, ha dichiarato: “Ci concentreremo su prodotti e servizi in grado di risolvere sfide aziendali reali, migliorare le esperienze dei clienti ed espandere le opportunità di crescita, sia nel mercato dell’arte direttamente che per le interazioni con esso. La nostra leadership ci ha fornito finora un eccellente punto di osservazione e il lancio di Christie’s Ventures ci consentirà di svilupparci ulteriormente e più velocemente con imprenditori che hanno una solida esperienza nella costruzione di ottimi prodotti e aziende”.

