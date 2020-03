Chiuse Lombardia e 14 province: ecco quali. Zingaretti positivo al test

Si allarga la “zona rossa”, che ormai comprende buona parte del Centro Nord del Paese: fino al 3 aprile 16 milioni di italiani sono in quarantena.

Altro che situazione che va migliorando: con un’improvvisa e forse inaspettata decisione, il Governo ha deciso di dare una ulteriore e potente sterzata per limitare la diffusione del coronavirus, scegliendo una soluzione estrema e cioè di allargare la zona rossa a tutta la Lombardia e a 14 altre province sparse nel Centro-Nord del Paese. Da oggi e fino al 3 aprile circa 16 milioni di italiani sono in quarantena.

Si tratta dei cittadini dell’intera Lombardia e di 14 altre province che cadono in Piemonte, Emilia Romagna, Marche: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti, Alessandria, Novara, Vercelli e Verbano Cusio Ossola. Vuol dire che bisogna “evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori”, si legge nell’ultima bozza del decreto del presidente del Consiglio dei ministri, lavorato fino alla tarda sera di sabato e suscettibile di modifiche, anche per le perplessità sollevate in nottata dai governatori di Lombardia ed Emilia Romagna, Fontana e Bonaccini.

Stop agli spostamenti anche “all’interno dei medesimi territori, salvo che per quelli motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza”. La scelta matura al termine di una riunione drammatica a Palazzo Chigi, segnata dalla consultazione degli esperti dell’Istituto di sanità ma anche dei sindaci dei comuni interessati. Il presidente Giuseppe Conte è stato determinato e, come lui, l’intera ala Pd del governo, guidata da Dario Franceschini. Tanto più al termine di una giornata che era iniziata con la notizia della positività del segretario Nicola Zingaretti.

Aumenta anche vertiginosamente il numero totale dei contagiati: a sabato eravamo arrivati a 5.061, più 1.145 rispetto al giorno prima, con 233 morti, 36 in più. A pesare è stata poi la situazione delle terapie intensive: le sale ormai sature in Lombardia e non solo. “Vinciamo questa guerra se i nostri concittadini adottano comportamenti responsabili, modificando temporaneamente i nostri stili di vita” dice chiaramente il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli.