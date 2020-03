Covid-19 attacca i politici: Zingaretti positivo al test

Dopo l’agente della scorta di Matteo Salvini, il Coronavirus investe il segretario del Pd che dà direttamente l’annuncio e si chiude in casa: solidarietà da tutte le parti.

Il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti è positivo al test del coronavirus: “I medici mi hanno detto che sono positivo al Covid-19 – ha confessato il politico in un video pubblicato su Facebook -. Sto bene ma dovrò rimanere a casa per i prossimi giorni. Da qui continuerò a seguire il lavoro che c’è da fare. Coraggio a tutti e a presto!”. “È arrivato – ha aggiunto Zingaretti -: anche io ho il coronavirus. Ovviamente mi attengo e sarò seguito secondo tutti i protocolli previsti per tutti in questo momento. Sto bene e quindi è stato scelto l’isolamento domiciliare“.

“La Asl – ha proseguito il leader dem, rilevando anche che non ha sintomi – sta contattando le persone che mi sono state in questi giorni più vicine per le verifiche del caso. Ho informato il vicepresidente della Giunta regionale, così come il vicesegretario del Pd Orlando. Ho sempre detto niente panico, combattiamo e quanto mai in questo momento darò il buon esempio seguendo le indicazioni dei medici e combatto come è giusto fare in questo momento per il Paese. A presto”. Proprio Zingaretti si era speso nelle ultime settimane per dare un messaggio di fiducia, recandosi anche a Milano, una delle città più a rischio, per presenziare ad eventi e aperitivi “anti-panico”.

Il primo a commentare la notizia è Matteo Renzi. “Forza Nicola, tutti con te! E con tutti coloro che stanno combattendo contro il CoronaVirus. E grazie ai medici, infermieri, farmacisti, ricercatori. Tutti insieme, tutti!”, scrive il leader di Italia Viva su Facebook. Anche Giorgia Meloni fa gli auguri al segretario del Pd: “In bocca al lupo a Nicola Zingaretti!”. E Paolo Gentiloni scrive su Twitter: “Forza Nicola Zingaretti! Più che mai decisi e uniti nel contrasto al Covid 19”.

Zingaretti non è il primo politico colpito dal virus: nei giorni scorsi sono risultati positivi al tampone la sindaca di Piacenza Patrizia Barbieri, e due assessori della regione Emilia-Romagnia, Raffaele Donini e Barbara Lori. Positivo anche un poliziotto della scorta dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini.