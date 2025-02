Cersaie 2025, il Manifesto che ridefinisce lo spazio architettonico: “A Space for Architectural Design”

Cersaie lancia il Manifesto per la sua edizione 2025 che si terrà a Bologna in settembre

Cersaie lancia il Manifesto della sua 42ª edizione, in programma a Bologna dal 22 al 26 settembre 2025. La nuova edizione della kermesse dedicata alla ceramica e all’arredo bagno rafforza il concetto di spazio architettonico, un tema che da anni guida la fiera, puntando su una progettazione innovativa e responsabile che abbraccia tanto gli interni quanto gli esterni.

Cersaie 2025: un viaggio tridimensionale nel futuro dello spazio architettonico

L’edizione 2025 di Cersaie porta l’idea di spazio architettonico oltre i tradizionali confini del progetto edilizio. L’architettura si fa portatrice di nuove visioni e soluzioni, riflettendo i cambiamenti rapidi del nostro modo di vivere. Non è più solo questione di edifici, ma di come gli spazi modellano e sono modellati dal nostro quotidiano, influenzando le nostre abitudini, il nostro lavoro, e la nostra percezione dell’ambiente che ci circonda.

Il mondo globalizzato, la velocità degli spostamenti e i flussi migratori hanno trasformato le città in luoghi dove culture, tradizioni e stili di vita diversi si mescolano, creando nuove abitudini e ridefinendo le priorità del costruito. Il visual pensato da Interpromex per l’edizione 2025 racconta simbolicamente questa evoluzione attraverso un’architettura di volumi su più piani, con colori che si intrecciano, dando vita a spazi dinamici e interconnessi.

Questa visione si traduce nel cuore dell’evento: un ecosistema di prodotti di design, che non si limita a rispondere alle necessità tecniche della progettazione, ma anticipa le tendenze future. Dalla ceramica all’arredobagno, dalle superfici innovative ai complementi d’arredo, fino alle finiture di interni, Cersaie 2025 rappresenta una piattaforma per esplorare come i materiali e le soluzioni architettoniche possano rispondere alle esigenze di progettisti, contractor, interior designer e distributori di tutto il mondo.