Centrodestra, ok al programma: via la riforma Fornero

FIRSTonline | 18 gennaio 2018, 17:10

Nell’ultima edizione del “Global Risks Report 2018”, realizzato dal WEF in collaborazione con Marsh&McLennan Companies e Zurich Group, scompaiono dai primi posti della classifica i rischi legati alle disuguaglianze sociali ed entrano quelli “cyber” - L’Italia, come Grecia e Spagna, a rischio per la disoccupazione giovanile.