Cena dei mille a Parma: Oldani e Massari grandi registi del menù evento, le prime anticipazioni

In programma martedì 10 settembre per mille ospiti schierati su una tavolata di 400 metri. Spigaroli, presidente Parma Food Valley: «Come città creativa UNESCO abbiamo la possibilità di osare: sarà un menù in grado di stupire e guardare al futuro»

Dal Rosso Carpaccio di ALMA alla Sfoglia di pasta, ragù vegetale, pomodoro, anguria e vino passito di Davide Oldani, passando per il Filetto di Vitello dei 1000 realizzato da Parma Quality Restaurants fino al pre-dessert dell’associazione cuochi stellati Chef to Chef, ovvero Meringa, limone e basilico, in attesa del gran finale con il trionfo di pasticceria affidato al maestro Iginio Massari. Sarà un menù d’eccezione quello che caratterizzerà la quinta edizione della Cena dei Mille di Parma 2024 in programma martedì 10 settembre, in un evento – il primo del suo genere in un modello di successo poi replicato da altre città italiane – organizzato da Fondazione UNESCO Parma Creative City of Gastronomy assieme al Comune di Parma, la regia di Parma Alimentare e il contributo dell’associazione Parma, io ci sto!. Dall’antipasto al dolce, i due ospiti d’eccezione dell’edizione 2024, insieme agli chef parmigiani, hanno disegnato il menù che lungo la tavolata di 400 metri delizierà i palati dei 1.000 ospiti presenti con le migliori eccellenze della Food Valley di Parma, in un evento che è già andato sold-out. Spigaroli, presidente Parma Food Valley: «Come città creativa UNESCO abbiamo la possibilità di osare: sarà un menù in grado di stupire e guardare al futuro»