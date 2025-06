Cdp emette un secondo green bond da 500 milioni di euro, a 8 anni, cedola del 3,25% e rendicontazione su blockchain

Il bond è il primo di CDP riservato a investitori istituzionali quotato esclusivamente sul Mercato Telematico delle Obbligazioni di Borsa Italiana. La partecipazione estera è stata pari al 73%. La domanda è stata 5 volte l’offerta

Cassa Depositi e Prestiti (CDP) torna sul mercato delle emissioni ESG con il suo secondo green bond, per un ammontare complessivo di 500 milioni di euro e scadenza a 8 anni, riservato a investitori istituzionali, con rendicontazione su blockchain, per la prima volta in Europa. Il titolo ha una cedola fissa annua lorda pari a 3,25% e scadenza a giugno 2033.

Gli ordini sono ammontati a quasi 2,5 miliardi di euro, pari a 5 volte l’offerta, provenienti da oltre 100 investitori. Quasi tre quarti dell’ammontare (73%) è stato allocato all’estero e in particolare in Francia (25%), BeNeLux (15%), Regno Unito (14%), Germania/Austria/Svizzera (9%), con forte interesse da parte di Istituzioni europee e una marcata presenza di investitori orientati ai criteri, dice una nota.

“Questa emissione rappresenta un passaggio significativo per CDP nella promozione dell’innovazione tecnologica, anche nell’ambito della finanza sostenibile” dice Cdp. “Verrà infatti fatto ricorso alla tecnologia blockchain per tokenizzare il processo di rendicontazione, offrendo agli investitori un’ulteriore modalità per verificare l’allocazione dei proventi dell’operazione e i relativi impatti, garantendo ancora maggiore trasparenza, integrità e affidabilità delle informazioni fornite.”

I proventi dell’emissione saranno destinati a iniziative con impatti ambientali positivi, tra cui

investimenti infrastrutturali nei settori delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile, oltre a interventi a favore delle imprese finalizzati all’efficientamento energetico e alla promozione dell’economia circolare.

Si tratta del primo bond CDP riservato a investitori istituzionali quotato esclusivamente sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) di Borsa Italiana. Il collocamento è stato effettuato nell’ambito del Debt Issuance Programme (DIP) di CDP, il programma da 15 miliardi di euro dedicato a emissioni a medio-lungo termine per investitori istituzionali, approvato da Consob scorso 7 maggio e ammesso a quotazione da Borsa Italiana. Il bond è inoltre il primo Green emesso nell’ambito del nuovo “Green, Social and Sustainability Bond Framework” di CDP, aggiornato a dicembre 2023, in linea con i Green Bond Principles dell’International Capital Market Association (ICMA).

Sale così a 11 il numero di emissioni ESG collocate sul mercato dal 2017, per un valore totale di 7,25 miliardi di euro. “L’operazione rafforza l’impegno di CDP verso il raggiungimento delle priorità individuate nel nuovo Piano Strategico 2025-2027” dice Cdp, “in particolare nell’ambito della Just Transition, attraverso il sostegno allo sviluppo di infrastrutture per la transizione energetica e l’economia circolare, la promozione di misure di adattamento e mitigazione del cambiamento climatico, un maggiore impulso alla competitività per il rafforzamento dell’ecosistema di imprese, infrastrutture e pubbliche amministrazioni italiane, favorendo l’accesso alla finanza, la crescita dimensionale e i processi di innovazione tecnologica”.

Il rating a mediolungo termine atteso è pari a BBB+ per S&P, BBB per Fitch e BBB+ per Scope.

Banca Akros, BofA Securities, BNP Paribas, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), Santander

Corporate & Investment Banking, UniCredit hanno agito in qualità di Joint Lead Managers e Joint Bookrunners dell’operazione.