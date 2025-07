Cdp: a Banco do Brasil prestito da 250 milioni con garanzia Sace per ripresa sostenibile post-alluvione

Da Cdp a Banco do Brasil finanziamento da 250 milioni di euro, con garanzia Sace per l’80%, per favorire la ripresa economica della regione del Rio Grande do Sul in Brasile, colpita dall’alluvione nell’aprile 2024

Cdp ha concesso a Banco do Brasil un finanziamento da 250 milioni di euro, con garanzia Sace per l’80%, per favorire la ripresa economica della regione del Rio Grande do Sul in Brasile, colpita dall’alluvione nell’aprile 2024, e contribuire all’espansione del portafoglio Esg di Banco do Brasil.

Cdp: prestito con garanzia Sace a Banco do Brasil

Il prestito alla banca, tra le principali del Paese e controllata dallo Stato, “potenzia le linee di credito destinate a progetti con finalità ambientali e sociali di Banco do Brasil, riservando una quota di 125 milioni di euro, pari al 50% del totale, a sostegno di iniziative nei territori più colpiti dalle inondazioni nell’area meridionale del Paese“, comunicano Cdp e Sace. Le risorse saranno utilizzate per realizzare progetti di sviluppo sostenibile tramite prestiti che la banca brasiliana concederà direttamente a enti locali e imprese. Tra gli interventi già individuati figurano attività di ripavimentazione e miglioramento dei sistemi di drenaggio in municipalità gravemente danneggiate dagli eventi alluvionali, la ricollocazione e ricostruzione di magazzini aziendali distrutti e finanziamenti da destinare alle pmi danneggiate.

Cdp: prestito per ripresa sostenibile post alluvione

L’operazione si inserisce nel più ampio processo di rafforzamento dei rapporti tra Italia e Brasile, secondo partner commerciale dell’Italia in America Latina, con un interscambio bilaterale superiore ai 10 miliardi di euro nel 2024 e una presenza crescente di realtà italiane nei settori strategici per la transizione verde e digitale. “Questa iniziativa riflette l’approccio dell’Italia alla cooperazione internazionale e alla diplomazia economica. Rafforza i nostri legami storici con il Brasile e promuove un impegno congiunto per la crescita sostenibile e la ricostruzione di una regione con profonde radici italiane”, dice Edmondo Cirielli, viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

“L’operazione con Banco do Brasil – ha dichiarato Dario Scannapieco, amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti – si inserisce pienamente negli obiettivi del Piano strategico 2025-2027 di Cdp che promuove interventi a sostegno della crescita sostenibile dei Paesi partner”. “Sace conferma la propria missione di sostenere, con strumenti innovativi, la crescita sostenibile delle imprese italiane all’estero” afferma l’ad Alessandra Ricci.