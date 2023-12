Caro voli Sicilia: sconto del 25% sui biglietti aerei, da Ita tariffe agevolate per i giovani

Il caro voli colpisce ancora con prezzi alle stelle per i voli da e per la Sicilia in vista della festività. La Regione vara gli sconti, da Ita tariffe agevolate per i giovani

I prezzi dei biglietti aerei da e per la Sicilia continuano a salire. È il cosiddetto caro voli che nei periodi di Natale e Capodanno e in estate diventa un problema enorme per chiunque voglia trascorrere qualche giorno sull’isola o voglia lasciarla per andare altrove. I prezzi da Catania e Palermo per i principali aeroporti nazionali in vista delle festività superano addirittura i 500 euro a tratta senza che si riesca a trovare una soluzione, col risultato che migliaia di Sicilia rinunciano a tornare a casa per le vacanze e molti turisti preferiscono mete straniere che al contrario hanno prezzi molto più abbordabili.

Quest’anno però ci sono due novità interessanti: da un lato la piattaforma della Regione che permette ai residenti di ottenere uno sconto del 25% sul prezzo dei biglietti aerei, dall’altro le agevolazioni di Ita Airways dedicate però solo ai più giovani. Vediamole entrambe

Caro voli Sicilia: sconto del 25% per i residenti

È online la piattaforma SiciliaPei della Regione alla quale i residenti possono accedere per richiedere e ottenere un rimborso sul prezzo dei biglietti aerei verso gli aeroporti della penisola. “Il contributo economico in favore dei residenti consiste in uno sconto del 25% sul costo totale della singola tratta, comprensivo di tutte le tasse, spese e accessori fatturate dal vettore”, si legge sul sito.

Lo sconto per chi risiede sull’Isola è dunque del 25%, ma sale di un ulteriore 25% per i residenti con disabilità dal 67% di percentuale di invalidità, studenti o residenti con basso reddito (Isee inferiore a 9.360,00 euro).

Per richiedere il rimborso si dovrà presentare apposita richiesta online fino alle ore 18 del giorno 30 gennaio 2025, inserendo, previo accreditamento, dati e allegati sul portale web della regione. Per farlo è necessario dotarsi di identità digitale SpiD o CIE (Carta Identità Elettronica), accedere alla piattaforma SiciliaPei e completare le differenti sezioni funzionali alla presentazione della richiesta di sconto.

Possono presentare domanda di rimborso i viaggiatori già in possesso di biglietto acquistato dal 10 novembre per i voli dal primo dicembre di quest’anno al 31 dicembre del 2024. La richiesta di contributo può essere richiesta tramite la piattaforma entro 30 giorni dalla data del volo.

Caro Voli Sicilia: da Ita Airways sconti per i più giovani

Più voli da e per la Sicilia, agevolazioni tariffarie in particolare per i più giovani. Sono le due novità annunciate dal direttore generale di Ita Airways Andrea Benassi che a Palermo ha incontrato il presidente della Regione siciliana Renato Schifani.

Nel corso dell’incontro la compagnia aerea ha annunciato tre novità: l’adesione al programma di sconti per i residenti siciliani, l’aumento del numero di voli per le festività natalizie e per la prossima stagione Summer 2024 e il lancio del “Flight pass giovani Sicilia” che affiancherà il “Flight Pass Giovani” a disposizione di tutti.

Si tratta di un nuovo prodotto commerciale dedicato ai ragazzi dai 12 ai 25 anni che viaggiano su voli Ita Airways da e per la Sicilia, in vendita già da questa settimana.

Il pass consente di creare un pacchetto di voucher prepagati da utilizzare per l’emissione di biglietti aerei. Ogni voucher conterrà da un minimo di 6 a un massimo di 24 ore, permetterà di scegliere le destinazioni e anche il periodo in cui viaggiare. Ma soprattutto il prezzo dei biglietti sarà bloccato al momento dell’acquisto del pacchetto, permettendo ai viaggiatori di risparmiare sui tuoi voli anche in alta stagione.

Rispetto al prodotto standard, il “Flight pass giovani Sicilia” prevede, a parità di combinazioni prescelte, delle tariffe con livelli inferiori dedicate ai ragazzi che acquisteranno un pacchetto di voli diretti della compagnia in partenza da Roma Fiumicino e Milano Linate, per Catania e Palermo e viceversa.