Canone Rai 2024, cala l’importo: quanto si paga, quando e come? Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha reso noti i nuovi importi per chi ha l’addebito in bolletta e spiegato le modalità di pagamento per le casistiche particolari. Ecco tutto ciò che c’è da sapere

Cala l’importo del canone Rai 2024. Con la Manovra di Bilancio approvata in via definitiva il 29 dicembre, il Governo ha infatti ridotto l’importo dell’abbonamento alla tv di Stato da 90 a 70 euro. Con la risoluzione n. 1/E del 4 gennaio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha reso noti i nuovi importi sia per chi riceve l’addebito in bolletta sia per le casistiche particolari che dovranno effettuare il versamento del canone entro il 31 gennaio 2024.

Canone Rai 2024: cosa cambia per chi ha l’addebito in bolletta

Dal 2016 (c’era il Governo Renzi) il canone Rai viene addebitato direttamente in bolletta a tutti gli utenti titolari di una fornitura elettrica. Per i pensionati c’è un’alternativa: versare l’abbonamento tramite trattenute di pagamento sulla pensione. In entrambi i casi l’importo viene suddiviso in 10 rate da gennaio ad ottobre ed è caricato mensilmente o tramite fattura bimestrale.

Per questi utenti – la stragrande maggioranza – non cambierà nulla, eccezion fatta per l’importo addebitato che nel 2024 scenderà da 9 a 7 euro per ogni singola rata. Spetterà infatti alle imprese elettriche e agli enti previdenziali addebitare i nuovi importi ridotti.

Canone Rai 2024: cosa deve fare chi non ha l’addebito in bolletta?

Gli altri contribuenti già titolari di abbonamento Tv per i quali invece non è stato possibile inserire il Canone Rai nella fattura di fornitura elettrica devono effettuare il versamento per tutto il 2024, dunque 70 euro.

Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio 2024 tramite modello F24, utilizzando il codice tributo TVRI. L’Agenzia delle Entrate cita anche alcuni esempi, tra i quali i nuclei familiari in cui nessun componente è titolare di contratto di fornitura di energia elettrica su cui sia possibile addebitare il canone Tv.

Per maggiori informazioni, sottolinea una nota, si può consultare l’area tematica del sito internet dell’Agenzia delle entrate Aree tematiche – Canone TV – Agenzia delle Entrate, oppure telefonare al numero verde 800.93.83.62.

Canone Rai 2024: chi non deve pagarlo

La legge stabilisce delle esenzioni al pagamento del Canone Rai. Non deve pagare, in particolare, chi non possiede un televisore o un apparecchio che riceve il segnale radiotelevisivo. Sono esclusi dal pagamento dell’imposta per il possesso del televisore anche i contribuenti con più di 75 anni e un reddito inferiore a 8mila euro l’anno. In quest’ultimo caso chi ha pagato il canone potrà presentare una dichiarazione sostitutiva che certifichi di rientrare nei requisiti e inoltrare una domanda di rimborso, utilizzando il modello online disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.