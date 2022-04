Cambiavalute e Compro oro si riducono nel 2021: in crescita gli intermediari del credito dice OAM

Supera quota 27mila il numero di soggetti che intermediano finanziamenti, a partire da prestiti e mutui. Mentre chiude con un leggero disavanzo il bilancio 2021 dell’OAM

Nel 2021 è cresciuto il numero degli intermediari del credito iscritti agli Elenchi gestiti dall’OAM, mentre diminuiscono gli iscritti ai Registri dei Cambiavalute e dei Compro oro. È quanto emerge dalla relazione annuale 2021, a firma del presidente Francesco Alfonso. Il bilancio dell’Organismo, approvato dal Consiglio dei Partecipanti, chiude con un leggero disavanzo (poco più di 112.621 euro) dovuto al consistente taglio dei contributi a carico degli iscritti, deciso per l’anno di riferimento.

Numero di Agenti, Mediatori e Collaboratori in crescita

Il numero di Agenti e Mediatori iscritti nel 2021 è cresciuto del 4% arrivando a 8.590 e continua senza sosta la crescita dei collaboratori che sfiorano quota 19mila. Complessivamente oltre 27mila soggetti che intermediano finanziamenti, a partire da prestiti e mutui.

L’analisi sui mandati, che riguarda solo gli Agenti in attività finanziaria, indicano che il prodotto maggiormente presente sul mercato è la cessione del quinto (17%), seguito dal credito personale (14%) e dai mutui (10%).

Nel complesso, “l’attività di vigilanza svolta dall’OAM mostra un quadro di sostanziale rispetto delle regole da parte degli iscritti, anche grazie all’azione di orientamento e moral suasion dell’Organismo”, si legge in un comunicato. Nel 2021 il Comitato di gestione ha deliberato 60 provvedimenti di cui 31 sanzioni pecuniarie, 7 sospensioni sanzionatorie, 10 richiami scritti e 12 archiviazioni. Le violazioni sanzionate riguardano, soprattutto, il mancato adempimento all’obbligo di aggiornamento professionale, irregolarità nei rapporti di collaborazione, cessione o ricezione di segnalazioni di richieste di finanziamento tra soggetti non autorizzati, elusione della disciplina del mono-mandato, mancato riscontro alle richieste dell’Organismo, mancata o tardiva comunicazione dei dati, trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti.

Diminuiscono Cambiavalute e Compro oro

L’andamento dei flussi turistici solo parzialmente in ripresa rispetto al 2020, ha invece avuto un impatto negativo sul comparto dei Cambiavalute, che vede una riduzione degli iscritti al Registro (da 100 a 92) e un’importante diminuzione (-50%) delle negoziazioni effettuate.

In riduzione anche gli iscritti al registro dei Compro oro che, con 123 unità in meno rispetto al 2020, arrivano a 3.759 soggetti. La riduzione in questo caso è influenzata alle cancellazioni sanzionatorie per il mancato versamento dei contributi.