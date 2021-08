Caldo, estate torrida al Sud ma non al Nord

Il mese di luglio è stato il terzo più caldo di sempre al Sud, ma a livello nazionale le frequenti rinfrescate al Nord hanno contenuto l’anomalia. Agosto rovente, ma dopo Ferragosto le cose cambiano

Se non abitate al Sud, non c’è nulla di particolarmente anomalo nel caldo che avete finora subito in questa a tratti torrida estate. La narrazione sulle ondate di calore, sul cambiamento climatico e sugli incendi (che non sono provocati dal caldo ma dall’azione umana) va dunque un po’ specificata: se è vero che la settimana in corso, quella che porta a Ferragosto, è la più calda di tutta la stagione, con temperature massime assolutamente fuori norma, è anche vero che finora non l’estate non è stata da record o per lo meno non dappertutto. Intanto, veniamo dalla primavera più fresca e piovosa dal 2003. Poi, il mese di giugno ha registrato una seconda parte da record, ma nell’insieme non ha riportato alla memoria la terribile afa dell’estate del 2003, registrando valori più o meno nella norma.

Infine luglio, che a livello europeo è stato sì il secondo luglio più caldo di sempre, per via delle ondate anomale soprattutto nell’Europa centro-settentrionale, ma in Italia non è andata esattamente così: al Sud è stato il terzo più caldo di sempre (+1,4 °C rispetto alla media), al Centro il quinto più caldo di sempre, ma a livello nazionale il mese da poco concluso occupa “solo” la settima posizione dal 1950. Che significa essere persino sotto media rispetto agli ultimi anni, con 1 grado in più della media (+1,4 il dato europeo). Questo è dovuto al fatto che al Nord, soprattutto nelle aree alpine, il termometro ha fatto segnare nell’insieme valori nella norma, se non a tratti inferiori nei frequenti e anche lunghi periodi di maltempo, che hanno compensato le ondate di caldo di inizio mese.

Il mese di agosto sta iniziando con un caldo anomalo che porterà subito le medie a fissarsi al rialzo, ma ancora una volta l’anticiclone africano interesserà maggiormente il Centro-Sud, che supererà i 40 gradi. Al Nord in molte città il caldo sarà sostenuto ma entro certi limiti, e da dopo Ferragosto torneranno le piogge e un clima più mite. Insomma l’estate del 2021 vede due Italia climaticamente separate: caldo spesso fuori norma al Centro-Sud (ma non più di altri anni recenti), clima più fresco e insolitamente piovoso al Nord.