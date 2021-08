Meteo: fino a Ferragosto allarme caldo e incendi

Inizia la settimana più rovente dell’estate, soprattutto al Centro-Sud dove sono attesi picchi oltre i 45 gradi. Dopo Ferragosto tornano le piogge al Nord e l’anticiclone africano perderà gradualmente forza in tutto il Paese

Inizia la settimana più infuocata dell’anno. Non che le precedenti siano state fresche, soprattutto le prime settimane di questa estate, con il caldo che però almeno al Nord è stato successivamente intervallato da frequenti (e non meno preoccupanti, per violenza) precipitazioni. Gli ultimi temporali il Nord, soprattutto l’arco alpino, se li è giocati nell’ultimo fine settimana: nella settimana che porta a Ferragosto invece sono previsti sole e caldo rovente in tutta Italia, comprese le regioni che fino a poche ore fa avevano respirato un po’. I giorni più caldi saranno quelli a partire da mercoledì 11 agosto, quando al Centro Sud si supereranno in molti casi i 40 gradi di massima, e anche al Nord la colonnina di mercurio potrebbe superare i 35 gradi. Le regioni settentrionali ci metteranno comunque qualche giorno in più a raggiungere un livello da emergenza, mentre la situazione è già torrida al Centro-Sud, soprattutto sulle Isole dove nei prossimi giorni sono attesi picchi fino a 45 gradi. C’è chi parla addirittura di 50 gradi, in alcune aree interne.

Per quanto riguarda le grandi città, una delle più bollenti dovrebbe essere proprio Roma, dove sono attesi 39-40 gradi. Questa ondata africana come detto coinvolgerà principalmente il Centro-Sud, tant’è vero che le città del Nord tradizionalmente roventi lo saranno un po’ meno: Trento e Bolzano, che di solito svettano, dovrebbero contenersi sui 32-33 gradi di massima, così come anche Milano, mentre Bologna e Firenze si innalzeranno sui 37-38, come Napoli e Bari. Il ministero della Salute sta per emettere un bollettino sui rischi per la salute dei cittadini con molte città in bollino rosso, ma le avvisaglie si sono già avute con l’ultimo aggiornamento per domenica 8 agosto, quando si è passati da tutta Italia bollino verde (nessun rischio) a diverse città in bollino arancione, cioè in “condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili”: Bari, Catania, Palermo, Rieti, e appunto Roma.

La situazione preoccupa anche per l’emergenza incendi, che in questo momento stanno dilagando soprattutto in Calabria, costringendo il premier Mario Draghi a firmare un Dpcm per disporre l’intervento immediato della Protezione Civile per contenere l’avanzata delle fiamme. C’è comunque una piccola consolazione: questa ondata di fuoco è destinata a durare solo qualche giorno, massimo una settimana. Dopo Ferragosto infatti, secondo le proiezioni meteo, l’anticiclone africano dovrebbe progressivamente allentare la sua morsa sull’Italia e torneranno anche le piogge, soprattutto al Nord. Attenzione: farà ancora molto caldo, soprattutto al Sud, ma in linea con la media del periodo. Nell’ultima settimana di agosto il caldo dovrebbe allentarsi ancora un po’ di più al Nord, con il Centro-Sud ancora in piena estate, ma con temperature ragionevoli.