British Airways e Lufthansa: stop ai voli verso Il Cairo

Le due compagnie aeree hanno deciso di cancellare i voli verso il Cairo per motivi di sicurezza – Il ministero degli Esteri UK: “Rischio terrorismo contro l’aviazione”.

British Airways e Lufthansa hanno deciso di sospendere i voli per Il Cairo per ragioni di sicurezza.

La compagnia britannica ha precisato che i voli in questione saranno cancellati per una settimana, mentre quella tedesca dovrebbe ricominciare a volare verso l’Egitto domenica prossima.

La British Airways ha attribuito le sue cancellazioni a quello che definisce il suo costante monitoraggio delle misure di sicurezza in tutti gli aeroporti in cui opera, “una misura precauzionale in vista di un’ulteriore valutazione“.

“Noi riesaminiamo costantemente gli accorgimenti sulla sicurezza dei nostri aeroporti in giro per il mondo e abbiamo sospeso i collegamenti con il Cairo per sette giorni a scopo precauzionale, in modo da consentirci ulteriori valutazioni”, ha detto un portavoce della British Airways. “La tutela e la sicurezza dei nostri passeggeri ed equipaggi è sempre la nostra priorità e non non faremmo mai volare un aereo a meno che sia sicuro”, ha aggiunto.

Due giorni fa il ministero degli Esteri britannico ha anche aggiornato le raccomandazioni rivolte ai turisti che intendono mettersi in viaggio verso l’Egitto, parlando di “un accresciuto rischio di terrorismo contro l’aviazione” e annunciando “misure di sicurezza addizionali pei voli in partenza dall’Egitto al Regno Unito”.

La decisione arriva in un periodo di crescenti tensioni in Medio Oriente, tensioni che si sono acuite dopo il sequestro di una nave inglese da parte dei pasdaran iraniani nello Stretto di Hormuz, legato alle sanzioni imposte dagli Stati Uniti all’Iran. Il Cairo dista circa 2.500 chilometri dallo Stretto di Hormuz.