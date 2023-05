BORSE ULTIME NOTIZIE: mini-rialzo dei tassi Fed? Gli investitori ci credono ma in Europa e Italia l’inflazione risale

Deboli i Btp, nuovo tonfo per Mef. Le banche salvano Piazza Affari in una giornata contrastata. Giù i titoli dell’energia. L’intelligenza artificiale fa le prime vittime

Il calo dei titoli dell’energia a partire da Bp -4,4% (sale l’utile ma cala il buy back), compensa la spinta al rialzo delle banche dopo i conti brillanti di HSBC +4,8%, l’istituto anglo-cinese che seppellisce a suon di utili (12,3 miliardi di dollari nel trimestre) i timori dei mercati sul suo stato di salute. A sorpresa, poi, perde velocità l’inflazione core in Europa (5,6% contro 5,7%) anche se il dato ufficiale resta al 7%. Ma in Italia il costo della vita è rimbalzato al rialzo all’8,8% contro l’85 previsto.

Questi segnali contraddittori accompagnano i listini alla vigilia delle scelte delle banche centrali. Merita segnalare il balzo in avanzi di Electrolux +4% sulle voci di una possibile Opa da arte di un gruppo cinese, notizia che cade nel giorno della ristrutturazione in Italia dell’ex Whirpool. Di grande effetto la caduta di Pearson, il colosso inglese dei corsi di formazione dell’insegnamento a distanza: -7,1% di fronte ai primi dati sul boom di Chat-Gpt, la punta di diamante delle applicazioni dell’Intelligenza Artificiale che ha già sconvolto la didattica.

Piazza Affari +0,33% alle 13, un filo sopra 27 mila punti rialza la testa grazie al robusto rimbalzo di Stm +3,1% ed al balzo di Campari +2,6% dopo i conti. Brillante anche Amplifon: +2,3% dopo la trimestrale.

Nonostante le voci di possibili misure sugli extraprofitti, avanzano i titoli del credito, lesti a capitalizzare il prossimo aumento del costo del denaro. Guidano la corsa Unicredit +1,9% e Bper +1,7%. Al contrario, perdono colpi utilities ed energetici: Saipem, Hera ed Italgas perdono l’1,5% circa. Debole anche Eni,. In lieve rialzo Stellantis +0,2%: domani usciranno i dati sulle vendite di aprile. In ribasso Ferrari -0,4%: Barclays ha avviato la copertura del titolo con un target di 250 euro, equalweight.

In forte calo i titoli della galassia Mfe (ex Mediaset) in scia dei risultati 2022 di Prosiebensat che ha annunciato il taglio della cedola da 80 centesimi a 5 centesimi per azione. Le azioni categoria B cedono il 3,2% e le A il 2,3%. In forte calo anche il titolo della società media tedesca in flessione di oltre il 3% a Francoforte che si aggiunge al -17% registrato venerdì scorso. Banca Akros scrive che “Prosiebensat ha pagato dividendi per 176 milioni lo scorso anno e adesso ne pagherà solo 11 milioni. Mfe, detenendo il 25% del capitale economico, ne aveva incassati 42 e adesso ne prenderà meno di 3 milioni”. Secondo il broker, “le implicazioni sono negative per Mfe e il recente crollo delle quotazioni di Prosiebensat ha un impatto teorico di oltre 100 milioni nella nostra somma delle parti, circa il 6%”.

Btp e Bond perdono terreno, in vista riunione Fed

Il secondario italiano cede terreno il giorno dopo il salvataggio di First Republic Bank, seguendo il trend dei Treasuries Usa, mentre resta impermeabile al quadro tracciato dalle stime preliminari dell’inflazione della zona euro e dell’Italia. Il salvataggio dell’istituto di credito Usa nell’orbita di Jp Morgan ha determinato lunedì un rialzo dei tassi dei titoli di Stato negli Usa, unico mercato aperto il primo maggio, in una tendenza ricalcata anche dal comparto europeo alla riapertura odierna. A metà seduta il Btp cede terreno in linea con il Bund: il tasso del decennale 1 maggio 2033 vale 4,24% identico livello di poco prima dei dati e lo spread Italia-Germania è fermo a 187 punti base.

A 48 ore dal meeting di Francoforte, gli investitori si aspettano un rialzo di 25 punti base con i prestiti bancari nella zona euro che hanno subito un nuovo rallentamento a marzo a causa dell’aumento dei tassi e dell’incertezza delle prospettive economiche, come certifica il ‘Lending survey’ a cura della stessa Bce. L’andamento dell’inflazione in aprile secondo Ing “sottolinea la necessità di ulteriori rialzi dei tassi sebbene a un ritmo più lento e con importi inferiori a prima”.

Future di Wall Street in calo

Future in lieve calo in Usa a poche ore dall’inizio della due giorni di lavoro del Fomc, il comitato monetario della Fed. Non sembra aver lasciato strascichi il salvataggio della First Republic Bank , grazie all’intervento di JP Morgan. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden probabilmente nominerà il membro del Board of Governors della Federal Reserve, Philip Jefferson, come prossimo vicepresidente della banca centrale. L’economista della Banca Mondiale, Adriana Kugler, dovrebbe rimpiazzarlo come membro del board, secondo quanto riportato dal New York Times.