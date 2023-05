Campari brinda a un primo trimestre oltre le attese. Il titolo vola

Il patron dello Spritz ha registrato vendite nette e margine lordo in crescita del 25% in un trimestre a bassa stagionalità. Il Ceo conferma la guidance. Il gruppo esercita in anticipo alcune opzioni call

Campari, ha chiuso il primo trimestre 2023 con vendite nette per 667,9 milioni di euro, con un rialzo del 24,9% su anno, superiori ai 618,6 milioni attesi dal consenso Bloomberg. Il margine lordo è risultato di 389,7 milioni con una crescita del 25,1% sul 2022 e l’utile pre-tasse è stato di 133,6 milioni (+24,8%) in linea con le attese. Il gruppo aveva chiuso il 2022 con un aumento del +16,4% delle vendite. Il titolo stamane sale del 2,78% a 12 euro a Piazza Affari mentre il Ftse Mib cresce solo dello 0,18%.

Il gruppo ha registrato un “inizio d’anno molto sostenuto, in un trimestre a bassa stagionalità” spiega una nota del gruppo italiano del beverage, aggiungendo che ciò è da ricondurre “allo slancio positivo dei brand, specialmente negli aperitivi, tequila e bourbon, in un contesto di consumo resiliente, specialmente nel canale on-premise”. In termini organici, il risultato positivo delle vendite ha beneficiato della “tempistica dei molteplici cicli di aumenti prezzo effettuati nell’anno precedente… oltre che della Pasqua anticipata”.

Il ceo Kunze-Concewitz conferma la guidance

Nella presentazione dei dati di bilancio il ceo Bob Kunze-Concewitz, ha confermato la previsione di un margine Ebit-rettificato stabile in percentuale sulle vendite nette a livello organico nel 2023 su base annuale. Il manager ha poi sottolineato che “sebbene l’inflazione sui costi di produzione cominci a mostrare primi segni di rallentamento, l’andamento della marginalità sconterà progressivamente l’effetto degli aumenti prezzi riflessi nella base di confronto nel corso dell’anno, oltre all’evoluzione del mix delle vendite e alla normalizzazione della crescita dei volumi”.

Il Gruppo esercita in anticipo alcune opzioni call

Campari inoltre vuole proseguire la sua crescita commerciale nell’area Apac (Estremo Oriente) rafforzando l’assetto distributivo. In questo ambito, il gruppo ha deciso di accelerare l’acquisizione di quote di maggioranza nelle joint-venture commerciali locali in Giappone e Nuova Zelanda attraverso un esercizio anticipato di opzioni call, con la conseguente inclusione nella rete di distribuzione diretta.