Borse ultime notizie: inflazione in calo in Europa, i mercati prendono coraggio. E Mediobanca vola

I dati positivi sull’inflazione in Germania e Spagna danno coraggio alle Borse europee. Cala il petrolio nonostante la guerra Israele Hamas. Anche Wall Street si prepara a una partenza con il segno più. Stellantis e Tim poco mosse

Prende velocità il rialzo delle Borse in tarda mattinata, sorde agli echi di guerra sempre più assordanti e pericolosi. I mercati sono convinti che l’escalation della crisi non sia destinata ad allargarsi più di tanto: si sgonfia il rally dell’oro, fermo attorno ai 2.000 dollari l’oncia dopo il rialzo di venerdì; il petrolio, già in robusto rialzo nel fine settimana è in ribasso sotto quota 90 dollari. Continua, all’’inizio di una settimana cruciale per i mercati obbligazionari, caratterizzata dalle riunioni di Fed, Bank of England e Boj, il calo dei rendimenti: il Treasury note a dieci anni scende al 4,85% di rendimento. Quello del biennale al 5,03%.

Borse in rialzo in Europa, in rally anche le obbligazioni

Il Btp decennale, sull’onda del verdetto positivo di DBRS, tratta al 4,73% grazie al settimo rialzo in otto sedute. A dare ossigeno al rally delle obbligazioni sono le buone indicazioni sul fronte dell’inflazione. Bund decennale a 2,78%. Le stime dell’inflazione in uno dei primi Stati tedeschi, il Nord Reno Westfalia, indicano un ulteriore calo per la dinamica dei prezzi al consumo nel mese di ottobre, in attesa che venga diffusa la stima ‘flash’ del dato nazionale alle 14, nello Stato tedesco l’inflazione viene vista scendere a 3,1% su anno rispetto al 4,2% di settembre. Il dato nazionale dovrebbe mostrare una flessione su base annua a 3,3% dal precedente 4,3%. Buone notizie anche dalla Spagna: l’inflazione sui 12 mesi della Spagna nel mese di ottobre è rimasta invariata rispetto al mese precedente al 3,5%).

Le colombe Bce apprezzano il calo dell’inflazione: tassi fermi a dicembre?

Secondo Gediminas Simkus, governatore della banca centrale lituana e membro Bce, la Banca centrale europea non avrà probabilmente bisogno di alzare i tassi di interesse a dicembre. “Al momento l’attività economica e lo sviluppo indicano che non sarebbe necessario alzare i tassi e vorrei sperare che sia così”. Più cauti i falchi: i rischi di inflazione devono ancora dissiparsi del tutto prima che la BCE possa dichiarare la fine del suo ciclo di inasprimento dei tassi, ha detto Peter Kazimir, membro del Consiglio direttivo della Bce.

Le Borse europee prendono fiducia. Oggi trimestrale Mc Donald’s

In questa cornice i Toro ha progressivamente preso fiducia. A Milano l’indice sale poco meno del punto percentuale +0,83alle 13 lievemente meglio del Dax, nonostante il lieve calo del pil tedesco nell’ultimo trimestre. Anche a Wall Street, i future annunciano un avvio di seduta positivo. S&P500 +0,7%, Nasdaq +0,8%.

Questa settimana sono attese le trimestrali di AMD Caterpillar , Pfizer Qualcomm e, soprattutto, Apple Si comincia oggi con i conti di Mc Donald’s.

Piazza Affari intanto celebra il successo della lista del Cda nel duello per il controllo di Mediobanca: il titolo di piazzetta Cuccia mette a segno un rialzo del 3,8% e guida i rialzi del Ftse Mib. Delfin e Caltagirone si accontentano della nomina dei loro rappresentanti. Avanza Unicredit +1,4% nel giorno in cui prende il via la seconda tranche del buyback della banca. Bene anche Banca Monte Paschi +2,1%.

In evidenza anche Campari, già sacrificata dopo i conti e Prysmian. Poco mosso l’automotive: Ferrari +0,43%, che ha presentato una nuova super autovettura da oltre cinque milioni di euro di prezzo. La Ferrari 499P dovrebbe avere un impatto positivo sulla marginalità.

Poco mossa Stellantis che ha raggiunto sabato un accordo preliminare con i sindacati Usa sul nuovo contratto di lavoro per i metalmeccanici, ma che deve ancora chiudere i conti con. Il sindacato canadese che ha dichiarato l’inizio di uno sciopero in tutti gli stabilimenti Stellantis del Paese: oltre 8.200 iscritti hanno scioperato dopo il mancato raggiungimento di un accordo provvisorio nelle trattative sul contratto di lavoro.

Poco mossa Telecom Italia +0,2%, sotto 0,25 euro. Non crea particolari emozioni il piano presentato da Merlyn Advisors e dall’ex manager di Tim, Stefano Siragusa, in alternativa a quello di Kkr.

