Borse 6 giugno: boom di Btp Valore ma Lagarde annuncia un nuovo rialzo dei tassi. Caso Pirelli sul tavolo del Governo

Richieste oltre le attese per Btp Valore ma Lagarde gela i mercati – Apple lancia Vision pro (visore da 3.500 dollari) mentre il Governo Meloni ascolta oggi Tronchetti Provera sul nuovo patto con i cinesi in Pirelli

In un clima dominato dall’attesa delle prossime mosse della Fed due notizie rompono il clima di incertezza: il successo annunciato di Btp Valore, l’emissione del Tesoro che ha totalizzato nel primo giorno 185 mila ordini, un record assoluto che certifica la ripresa del reddito fisso; il lancio da parte di Apple di Vision Pro, il visore a realtà mista che, nove anni dopo l’iWatch, rappresenta la prima novità di prodotto della Mela: una sfida ardita visto il prezzo (3.499 dollari, tre volte tanto il prezzo del casco di Meta). Ma, dopo la spettacolare ascesa di Nvidia, il Nasdaq sembra pronto a cavalcare anche la realtà virtuale, oltre all’Intelligenza Artificiale.

Borse 6 giugno: apertura in lieve calo

Questi lampi non illuminano il cielo dei listini europei. Le borse dell’Europa aprono in lieve calo: EuroStoxx50 -0,1%, Ftse Mib (-0,3%). Stamattina escono i dati sui consumi in Europa.

Ieri la chiusura è stata in ribasso: Milano -0,78%, Eurostoxx -0,7%, Dax -0,6%. Sotto il profilo macro è emerso una rallentamento della ripresa: il Pmi composito dell’Eurozona è sceso a 52,8 punti a maggio dai 54,1 di aprile. Il Pmi del settore servizi, nonostante abbia rallentato a 55,1 punti lo scorso mese, ha bilanciato il dato negativo del Pmi manifatturiero garantendo di rimanere ben al di sopra della soglia dei 50 punti che separa la crescita dalla contrazione.

Lagarde anticipa un nuovo aumento dei tassi

La presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde ha riconosciuto che ci sono “segnali di moderazione” nell’inflazione core dell’Eurozona, ma ha ribadito che è troppo presto per dire che il picco è stato raggiunto, suggerendo che l’istituto procederà con un nuovo rialzo dei tassi d’interesse nella riunione del 15 giugno.

Btp Valore: Tesoro da record

A dominare la scena è stato il collocamento del BTP Valore, partito fortissimo con 5,4 miliardi di ordini e 185.000 contratti. Nessuna emissione del Tesoro dedicata al Retail aveva avuto un simile successo nel primo giorno di raccolta ordini. In questo contesto il rendimento del Btp è al 4,12%. Il Bund ha chiuso a 2,37%, dal 2,31% di venerdì.

Morgan Stanley vede l’orso a Wall Street

A condizionare l’avvio dei mercati stamane è la chiusura debole di Wall Street. L’S&P500 è rimasto sulle posizioni di partenza intorno a 4.273 punti, senza riuscire a rompere la forte resistenza a 4.300 punti. Morgan Stanley vede l’S&P500 a 3.900 punti a fine 2023 a causa di un ridimensionamento degli utili aziendali. Dow Jones -0,6%.

Apple lancia il nuovo visore da 3.500 dollari

Ha perso colpi anche il Nasdaq -0,09% condizionato da Apple, prima in rialzo del 2,2% al nuovo massimo assoluto, ma -0,8% in chiusura.

“Questo è un giorno storico: gli annunci di oggi, con la profonda integrazione tra hardware, software e servizi, rappresentano qualcosa che solo Apple può fare”. Così Tim Cook ha aperto la conferenza Worldwide Developers Conference a Cupertino. Tra i “nuovi eccitanti prodotti”, c’è il Vision Pro disponibile a inizio 2024 negli Stati Uniti. Tra le novità, spicca il fatto che la Mela ha adottato i semiconduttori prodotti in casa, rompendo la lunga collaborazione con Intel.

Ha archiviato la seduta in rialzo Tesla (+1,7%) dopo il forte aumento delle vendite in Cina a maggio. Il Treasury Note a dieci anni tratta a 3,69%, all’incirca il rendimento di ieri.

Non si ferma la corsa del Nikkei

Tono positivo questa mattina in Asia Pacifico. Il Nikkei di Tokyo guadagna lo 0,7%. Quella di oggi è la quarta seduta consecutiva in positivo, l’ottava su nove. Il Nikkei è a 32.345 punti, il massimo storico, toccato alla fine del 1989, è 38.950 punti.

Il rimbalzo delle società immobiliari sostiene l’indice Hang Seng di Hong Kong, +0,5%. Sulla parità il CSI 300 dei listini di Shanghai e Shenzhen, così come il Bse Sensex di Mumbai.

Nuovo scandalo: Binance nel mirino delle Autorità Usa

Da segnalare il nuovo scandalo delle criptovalute. Bitcoin a 25.789 dollari, piatto, dal -5,5% della vigilia. La Sec ha accusato Binance, la più importante piattaforma del settore, di gestire in modo improprio i fondi dei clienti e di mentire ai regolatori e agli investitori sulle sue operazioni.

L’autorità di regolamentazione ha dichiarato che Binance avrebbe mischiato “miliardi di dollari” di fondi dei clienti e li avrebbe inviati segretamente a un conto separato di proprietà di Changpeng Zhao. Secondo la Sec, “Zhao e Binance hanno scelto coscientemente di eludere le regole, mettendo i loro clienti e investitori a rischio, nel tentativo di massimizzare i propri profitti”, si legge nella nota della Sec. Binance ha risposto che si difenderà “in modo deciso” e che la causa della Sec “non ha basi”.

Si sgonfia il petrolio, vola il gas europeo

La stretta dell’Arabia Saudita non ha prodotto effetti. I prezzi del petrolio (Brent a 76,60 dollari) sono in calo stamattina dal +0,80% di ieri, poiché le preoccupazioni per il contesto economico globale sovrastano le preoccupazioni sull’offerta sollevate dalla decisione dell’Arabia Saudita di tagliare la produzione di 1 milione di barili.

In forte rialzo il gas naturale (+20% a 28,50 euro/mwh). Ad alimentare i prezzi l’aspettativa di ricadute dall’aumento del greggio e i rischi di una competizione al rialzo con l’Asia per i cargo statunitensi di gas liquefatto.

Tronchetti a Palazzo Chigi, si parla di Rai Way/Ei Towers

Giornata rovente per Pirelli. Oggi il comitato di coordinamento per il golden power alla Presidenza del Consiglio ascolterà in audizione il vicepresidente e ceo Marco Tronchetti Provera per avere un quadro più chiaro di cosa sta avvenendo e delle modalità attraverso cui Sinochem sta cercando di rafforzare la sua influenza sul gruppo della Bicocca. La nomina del ceo, oggi indicato da Camfin, è uno dei punti in discussione. Secondo indiscrezioni, si va verso una soluzione a basso impatto, con un ridimensionamento soft del socio cinese. Poco probabile che la quota di Sinochem arrivi sul mercato, ci sarebbero delle banche pronte a rilevare le azioni.

Gli altri titoli in evidenza: