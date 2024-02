Borsa ultime notizie: il Toro scommette sul calo dell’inflazione Usa. Vola Tod’s, crolla Saras. Gas ai minimi dal 2021

Borse europee tutte in rialzo, mentre Wall Street è incerta in attesa del dato sull’inflazione. A Milano sono ancora positive le banche, sugli scudi anche Saipem

Non esiste solo Sanremo. Tra i titoli in evidenza oggi c’è Believe (sospeso). Una cordata di investitori guidata dal private equity svedese Eqt ha presentato una offerta d’acquisto da 1,52 miliardi di euro sulla francese attiva nella musica digitale. Sul piatto 15 euro per azione, pari a un premio del 21% rispetto alla chiusura del titolo venerdì a Parigi. acquisita nel 2015, permette agli artisti di distribuire la propria musica in modo indipendente. Anche così si manifesta la corsa del Toro, in questa primavera precoce dei listini.

Borsa ultime notizie: seduta positiva in Europa

Le principali Borse europee hanno infatti aperto la prima seduta della settimana in rialzo alla vigilia della pubblicazione del dato sull’inflazione Usa (domani) che potrebbe fornire indicazioni sulle prossime mosse della Fed. Il Dax di Francoforte guadagna lo 0,3%, il Cac40 di Parigi lo 0,3% e l’Ibex35 di Madrid lo 0,4%. Piatto il Ftse100 di Londra.

Milano allunga +0,60% attorno a 31.500 punti, ai massimi da 15 anni. L’indice Eurostoxx delle cinquanta blue chip della zona euro, reduce da tre settimane consecutive positive, tocca il livello più alto dal 2001. Tocca un nuovo massimo anche la Pharma Novo Nordisk +0,3%, leader nei ritrovati antiobesità che prevede di investire fino a 7 miliardi di dollari all’anno entro il 2030. Lo riporta il Financial Times.

I future di Wall Street

I future della borsa degli Stati Uniti sono in lieve calo. L’indice S&P500 ha chiuso in rialzo dello 0,6% a 5.026 punti, nono record a inizio anno e prima volta sopra la soglia psicologica dei cinquemila punti. Nasdaq +0,1,3%: per il massimo storico basta un rialzo dello 0,4%.

Il Superbowl si è concluso con il successo ai supplementari di Kansas City. Poco mosso il mercato obbligazionario. Treasury Note a dieci anni 4,15%.Questa settimana l’attenzione rimarrà concentrata sull’inflazione statunitense. Le probabilità implicite di un taglio dei tassi a marzo rimangono più basse rispetto a qualche settimana fa.

Gli altri mercati

Il Bund tratta al 2,35%. Btp a 3,91%, – 5 punti base.

Petrolio Brent e Wti -0,7%: Bloomberg riporta che due compagnie petrolifere statunitensi, Endeavor Energy e Diamondback Energy sarebbero alle battute finali della trattativa sulla fusione. In caso di via libera, dovrebbe nascere un soggetto da circa cinquanta miliardi di dollari di capitalizzazione. Di ritorno da un viaggio in Libano, il ministro degli esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, ha detto che a Gaza una soluzione diplomatica si sta avvicinando.

Il Gas Naturale UE (Amsterdam) scende del -3% intorno ai 26 euro/mwh, è il prezzo più basso dal novembre 2021. Da inizio 2024 -20% circa.

Oro a 2.023 dollari l’oncia.

Bitcoin a 48.150 dollari, settima seduta consecutiva di rialzo, i prezzi sono sui massimi dell’ultimo mese.

Euro dollaro a 1,079.

A Milano crolla Saras mentre Tod’s va in orbita

Destino opposto per le due operazioni annunciate in mattinata. Tracolla Saras -6% a 1,68 euro. La famiglia Moratti ha raggiunto un accordo per cedere al trader di materie prime Vitol una quota di controllo di Saras a un prezzo di 1,75 euro ad azione, assegnando un valore di 1,7 miliardi al gruppo che possiede la raffineria di Sarroch, in Sardegna. Vitol lancerà un’offerta pubblica d’acquisto sul gruppo con l’obiettivo di delistarlo.

Tod’s +17%. La famiglia Della Valle ha annunciato nel fine settimana un nuovo tentativo di delistare Tod’s, questa volta con l’aiuto di L Catterton. Il fondo di private equity lancerà un’offerta pubblica di acquisto per il 36% del gruppo fondato da Diego Della Valle a 43 euro ad azione, offrendo un premio del 17,6% sul prezzo di chiusura di venerdì.

Nel resto del listino brilla Saipem +4,5%. Positive le banche: Banco Bpm (+0,35%), Bper Banca (+0,5%), Monte dei Paschi (+0,5%), Pop. Sondrio (+1,29%). Il Messaggero di ieri scriveva che Bper e Unipol hanno programma di espansione non solo in Popolare di Sondrio, ma anche nel Monte dei Paschi.

Gli altri titoli in evidenza:

Terna (+1,48%) sta studiando un’offerta per asset nell’energia del valore di 1,5 miliardi di euro, controllati per lo più da Enel e da Acea, ha scritto Bloomberg venerdì sera.

Salvatore Ferragamo +4,97%. L’annuncio del cambio di proprietà di Tod’s potrebbe riportare l’interesse su altre società del lusso italiane.