Borsa tra trimestrali e pandemia. Usa: pagella sull’inflazione

Segnali contrastanti sui mercati mentre si ampliano i contagi variante Delta. Tik tok rinvia lo sbarco al Nasdaq. Show di Musk in tribunale. Lagarde prepara la nuova guidance e il Pil italiano avanza. Bolaffi sbarca in Cofinvest

I mercati Usa continuano a macinare record in attesa dei prossimi dati sull’inflazione Usa, in uscita oggi, e delle testimonianze che Jerome Powell terrà al Congresso nei prossimi giorni. E la marcia sicura del Toro, almeno per ora, ha la meglio sulle preoccupazioni per la pandemia, in forte ripresa al punto che Emmanuel Macron ha deciso ieri di passare alle maniere forti: per entrare al cinema o al ristorante ci vorrà il pass sanitario. Ovunque, non solo nel Bel Paese esaltato dagli Azzurri, si respira comunque voglia di far festa: Walt Disney sale del 4% sull’onda dell’esordio record (80 milioni di dollari di incasso nel week end) dell’ultima pellicola della serie Marvel. E rischia di passare sotto silenzio l’allarme di Tharman Shanmugaratnam, membro di peso del governo di Singapore e presidente della commissione di esperti del G20 che venerdì notte, ha diffuso un report nel quale si propone di impiegare su larga scala i fondi dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale per difendere l’umanità da una pandemia che potrebbe scoppiare in qualsiasi momento.

UBS: 150 MILIARDI DI LIQUIDITÀ PER LE BORSE CINESI

il mercato azionario della Cina se ne sta sulla parità: l’indice CSI 300 dei listini di Shanghai e Shenzen è in lieve calo.

Meglio del previsto i dati della bilancia commerciali. In giugno le esportazioni in yuan sono salite del 20% anno su anno, in accelerazione dal +18% di maggio e contro il +15% atteso dal consensus. Bene anche le importazioni, seppur in calo: +24%.

TIK TOK RINVIA LO SBARCO AL NASDAQ

Le autorità cinesi, mostrano di voler essere sempre più presenti nei temi che riguardano i rapporti tra le grandi aziende digitali ed i loro utenti. Il Wall Street Journal ha rivelato che ByteDance, la società dell’app TikTok ha deciso di posticipare a data da destinarsi il suo progetto di quotazione a Hong Kong ed al Nasdaq, dopo una serie di incontri con le agenzie della Cina che sorvegliano la tutela dei diritti dei consumatori.

UBS ha detto che la decisione della banca centrale della Cina di tagliare di mezzo punto percentuale le riserve obbligatorie, si traduce in una immissione di liquidità da 150 miliardi di dollari in grado di innescare un rally delle borse di Shanghai e Shenzen.

Cauto ottimismo anche a Tokyo, in vista dell’appuntamento olimpico. Il Nikkei guadagna lo 0,5%, l’Hang Seng di Hong Kong l’1,5% ed il Kospi di Seul lo 0,5%.

SHOW DI ELON MUSK IN TRIBUNALE: TESLA +4%

Nuovi record per le Borse Usa: Dow Jones e S&P 500 + 0,36%, Nasdaq +0,2%.

Ancora una volta è salito alla ribalta Elon Musk, ieri in tribunale per difendere l’acquisizione di Solar City da parte di Tesla +4%. “Mi piacerebbe lasciare la guida della società – ha detto – ma credo che non sopravviverebbe”.

VIRGIN GALACTICS -17%; DOPO IL VOLO BRANSON CHIEDE SOLDI

Piroette spaziali per Virgin Galactics dopo la scampagnata nel cosmo di Richard Branson: il titolo ha aperto a +7% per poi precipitare a-17% alla notizia che il miliardario british intende lanciare un aumento di capitale di mezzo miliardo di dollari.

Il Treasury Note a dieci anni è poco mosso a 1,37%. Sono in corso aste del Tesoro Usa per complessivi 120 miliardi di dollari.

L’oro tratta a 1.809 dollari l’oncia, in lieve rialzo.

Petrolio WTI a 74,3 dollari il barile, più o meno sui livelli di ieri.

LAGARDE: PRESTO UNA GUIDANCE PIU’ SOFT PER LA BCE

Piazza Affari +0,92% a 25.283 punti batte alla grande il listino della City fermo a +0,10%. I mercati finanziari ribadiscono così il verdetto di Wembley, assai gradito dai partner dell’Unione Europea. Al di fuori della metafora calcistica, in attesa delle novità sull’inflazione Usa dei prossimi giorni, fa notizia madame Lagarde: la presidente della Bce ha annunciato che nella prossima seduta del direttorio, verrà modificata la guidance: un punto in più per le colombe. Non solo. L’anno prossimo, aggiunge intervistata da Bloomberg, potrebbero essere introdotte nuove misure di supporto alla ripresa economica, dopo che finirà (nel marzo 2022) il programma straordinario d’acquisto di titoli. Intanto la variante Delta, il convitato di pietra ella finale di Euro 2020 resta al centro della scena. In UK solo ieri 30mila positivi. In Francia la variante rappresenta il 40% dei nuovi positivi, il cui numero è in risalita.

ITALIA, IL PIL VIAGGIA A +5,5%

A confortare il Bel Paese ci ha pensato l’analisi di Oxford Economics che ha alzato le stime del PIL italiano per quest’anno dal +5% al +5,5%. La società di ricerca spiega: “i dati ad alta frequenza sulla mobilità e il miglioramento degli indici sulla fiducia ci hanno spinto ad alzare le stime di crescita relative al secondo trimestre che ora ci attendiamo al +2% a cui seguirà un terzo trimestre caratterizzato da un’espansione anche più forte, conseguentemente abbiamo alzato le previsioni sul pil dal +5% al +5,5% quest’anno e al +4,8% per il 2022”.

LONDRA, IL DAILY MAIL VERSO IL DELISTING

Bene anche gli altri listini europei, al traino di Wall Street che, dopo un avvio incerto, viaggia ora su nuovi massimi.: Francoforte sale dello 0,64%, Parigi +0,46%, Amsterdam +0,86%, Madrid +0,39%.

A Londra Daily Mail and General Trust sale del 3,8% dopo aver annunciato che il suo maggiore azionista, la famiglia Rothermere, potrebbe progettare un’uscita dal mercato per il giornale britannico, in un affare da 810 milioni di dollari, se le vendite della unità di rischio assicurativo e di Cazoo andassero a buon fine.

BOOM DELLA PUBBLICITÀ: JCDECAUX+10%

Il gruppo pubblicitario francese JCDecaux balza del 10,05% dopo che JPMorgan ha promosso il titolo a “overweight”, citando un consistente rimbalzo nei numeri dei passeggeri dei mezzi di trasporto coperti dagli annunci.

A PARIGI CROLLA ATOS -18% TRADITA DAL CLOUD

Pesante tonfo di Atos-17,94%: il gruppo informatico ha annunciato che non centrerà gli obiettivi già annunciati al mercato.

Sostenuto dal continuo rialzo del Treasury l’obbligazionario italiano ha chiuso in maniera positiva la seduta, in un mercato tornato a preferire asset rifugio come i bond tra i timori legati alla diffusione di varianti del Covid.

SPREAD A 104, SALGONO GLI ACQUISTI BCE

La forbice tra i tassi Btp e Bund sul tratto a 10 anni si è attestata a 104 punti base dai 106 del finale di venerdì.

Il tasso del decennale è a 0,74% da 0,75% in apertura e 0,77% dell’ultima chiusura. I tassi lunghi sovraperformano rispetto ai brevi.

Nel corso dell’ultima settimana, la Bce ha realizzato acquisti netti nell’ambito del programma Pepp per 22,10 miliardi (contro 15,73 miliardi una settimana fa) salendo a quota 1.207,772 miliardi.

RECORDATI ED AMPLIFON, LA SALUTE CORRE IN PIAZZA AFFARI

In grande evidenza in Piazza Affari i titoli anticiclici a partire dal settore salute. Svetta su tutti Recordati +4,78% in vista dei cambiamenti al vertice dopo le dimissioni di Alfredo Altavilla in volo verso Ita. In grande fermento anche Amplifon +2,71% dopo l’accordo definitivo per l’acquisizione di Bay Audio, primario operatore indipendente nel mercato retail del hearing care in Australia, che opera con un network di oltre 100 punti vendita.

L’acquisizione è molto positiva perché rappresenta una transazione strategica chiave per Amplifon e si adatta perfettamente alla strategia di crescita del gruppo per rafforzare ulteriormente la sua posizione nel mercato retail australiano core”, commentano gli analisti di Banca Akros. Rating accumulate e prezzo obiettivo a 38 euro confermati.

BOLAFFI SBARCA IN CONFINVEST, LA MATRICOLA DELL’ORO

Merita una nota di rilievo lo sbarco di Bolaffi, probabilmente il nome più importante della filatelia italiana all’Aim grazie all’acquisto del 17,53% di Confinvest, il market dealer dell’oro fisico da investimento, la pmi innovativa che ha messo a punto il “Conto Lingotto” che permette ai clienti di sottoscrivere monete e lingotti grazie all’utilizzo di una piattaforma autonoma. L’operazione è stata curata da Broletto Corporate Advisory.

ACCELERANO UTILITY E GESTITO, AVANZA GENERALI

Nel comparto utility salgono invece Hera+2,37%, Snam+1,84%, Enel+1,8% e Terna +1,68%.

Il risparmio gestito mette a segno un’altra prestazione convincente, soprattutto per quanto riguarda la riscossa di Banca Generali +1,8% e l’allungo di Azimut+1,6%.

Allunga il passo Generali +1,83%. Contrastati i bancari: Contrastate le banche. Bene Mediobanca+1,66% e intesa Sanpaolo +0,94%. Hanno perso terreno Unicredit -0,3% e Banco Bpm -0,15%.

MONCLER +1,63%: RUFFINI OTTIMISTA SUL MERCATO

Per il lusso si mette in luce Moncler +1,63%. A proposito del mercato, Remo Ruffini si dice ottimista: “C’è un grande boom in Cina e in Corea. Alti e bassi in Giappone e piccole realtà che si stanno creando. Bene gli Usa e vedo un’Europa discreta, tenendo conto che manca ancora il turismo”.

I cali sono frazionali e limitati a Pirelli -0,82%, Saipem -0,5%, Tenaris -0,35%, Unicredit -0,3%, Leonardo -0,21%, Banco Bpm -0,15%.

MONDADORI +6,5% CONQUISTA DE AGOSTINI SCUOLA

Fuori dal paniere principale si apprezza Mondadori +6,55%, con l’acquisto del 100% di De Agostini Scuola da De Agostini Editore. In un comunicato il gruppo di Segrate spiega che il valore della transazione è stato definito sulla base di un enterprise value di 157,5 milioni di euro, pari a 7,4 volte l’ebitda reported registrato da De Agostini Scuola nel 2020. “Il prezzo sarà oggetto di definizione sulla base della posizione finanziaria netta media normalizzata dei 12 mesi precedenti la data del closing”.

AIM, FOPE SUI LIVELLI PRE-COVID

Sull’Aim denaro su Fope +2,16%, in scia ai dati sui ricavi del primo semestre del gruppo orafo, che si sono attestati a 14,6 milioni di euro, solo -6% rispetto ai i valori pre-covid.