Borsa: la tedesca Sap è la società con la più alta capitalizzazione d’Europa, superata Novo Nordisk

Alla Borsa di Francoforte, Sap guadagna l’1,2% a 254.975 e arriva a una capitalizzazione di quasi 313 miliardi, più alta di quella di Novo Nordisk

Cambio ai vertici borsistici del vecchio continente. Sap è l’azienda più capitalizzata d’Europa. Il colosso tedesco dei software ha infatti scalzato Novo Nordisk dal primo gradino del podio sul quale sedeva dal settembre del 2023.

Sap vs Novo Nordisk

Alla Borsa di Francoforte, Sap guadagna attualmente l’1,2% a 254.975 dopo aver toccato un massimo intraday pari a 257,8 euro per azione. Gli acquisti sul titolo tedesco consentono alla società di arrivare a una capitalizzazione di quasi 313 miliardi, appena più alta di quella di Novo Nordisk che a Copenaghen cede l’1,22% a circa 522 euro.

Nel corso dell’ultimo anno, le azioni Sap hanno guadagnato quasi il 40%, spinte al rialzo dal passaggio dei clienti aziendali di Sap al cloud. Nell’ottobre dell’anno scorso, la società Sap ha superato il produttore olandese di apparecchiature per semiconduttori Aslm, diventando la più grande azienda tecnologica d’Europa e ora la società è così grande che costituisce una quota maggiore dell’indice tedesco rispetto al settore automobilistico, che comprende Volkswagen e Mercedes-Benz.

Nello stesso periodo Novo Nordisk ha perso invece il 41% del suo valore, zavorrata soprattutto dalla delusione per i risultati del farmaco contro l’obesità. La società, proprio oggi, ha annunciato di aver stipulato con The United Laboratories International Holdings Limited (TUL) un accordo di licenza esclusiva per UBT251, un agonista del triplo recettore in fase di sviluppo clinico per l’obesità, il diabete di tipo 2 e altre malattie. L’accordo può valere fino a 1,8 miliardi di dollari.