Dopo la Bce l’euro si rafforza sul dollaro e spinge la Borsa di Milano sopra 22.000 punti. Fineco e Intesa al top delle banche. Bene anche Tenaris e Moncler

Corre Piazza Affari spinta al rialzo dalla performance dell’euro. Piazza Affari, galvanizzata dai titoli del settore bancario, reagisce così al maxi aumento dei tassi Bce, accompagnato dall’annuncio di nuove, imminenti, operazioni al rialzo. L’indice alle 11:30 registra una crescita un picco del 2% balzando di nuovo sopra i 22 mila punti. In rally anche gli altri mercati sotto la spinta del settore del credito (+2,33% l’Eurostoxx banks). In terreno positivo anche la Borsa di Londra +1,7%, aperta nonostante il lutto per la Regina. Positivo anche il future sul Nasdaq.

La Borsa in rialzo spinta dall’euro, attesa per il vertice Ue sull’energia

Gli investitori attendono ora, senza troppe illusioni, l’esito della riunione dei ministri dell’energia dei Paesi Ue, in cerca di soluzioni per proteggere i cittadini dai prezzi dell’energia alle stelle con l’avvicinarsi dell’inverno. Nell’attesa il gas europeo tratta a 208 euro il Megawattora.

A sostenere la carica del Toro contribuisce il balzo in avanti dell’euro, tonificato dal rialzo dei tassi: il cambio Euro-Dollaro (1,01) si porta sui massimi da tre settimane. La moneta unica viaggia verso la miglior settimana dallo scorso maggio con un progresso provvisorio intorno a +1,50%. Intanto i “falchi” non nascondono la loro soddisfazione; il governatore della banca olandese Klaas Knot ha ribadito stamane che la Bce privilegerà la lotta all’inflazione ad ogni altra preoccupazione, compreso il rischio recessione. Il rendimento del Bund decennale tedesco sale a 1,77%, da 1,60% del giorno prima. Per il future del Bund decennale sta per arrivare la sesta settimana consecutiva di ribasso. Il BTP decennale rimbalza al 4,03%, + 5 punti base. Lo spread risale a 224 punti.

Le indiscrezioni sulla riunione Bce. Asta Bot: aumentano i rendimenti

Secondo indiscrezioni circolate giovedì sera, una parte maggioritaria del board della BCE intende avviare al più presto una discussione sul taglio ai reinvestimenti dei bond in scadenza. Magari già in occasione della riunione del board a Cipro il 5 ottobre in cui non sono previste decisioni sui tassi. Intanto, l’asta Bot a 12 mesi su 7 miliardi di titoli ha registrato i rendimenti più alti dall’agosto 2012: il 2,019%.

Borsa Milano, corrono le banche con Fineco e Intesa

A tirare la corsa di Milano sono ancora i titoli bancari. Ma in testa al plotone, ieri guidato da Unicredit, oggi figurano due altri cavalli di razza: Finecobank +5,28% e Intesa +4,16% a mezzogiorno. Interrompe la striscia vincente del credito (rialzi superiori al 2% per Bper, Bpm ed Unicredit) la performance di Tenaris +4,3% trainata dall’aumento del petrolio.

Rallenta, ma resta in terreno positivo Tim +1,6% che recupera dai minimi della vigilia, frutto sia dell’aumento dei tassi che graverà sui debiti che del duello tra Cdp e Vivendi sul valore della rete.

Sale Moncler +2,3% dopo il Buy di Barclays.

Recordati-0,5% è l’unica blue chip negativa delle 40 che compongono il Ftse Mib.